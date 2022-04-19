https://tr.sputniknews.com/20220419/43-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-toz-tasinimi-saganak-ve-ruzgar-1055665723.html

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde toz taşınımı, kuvvetli sağanak ve rüzgarın... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T09:53+0300

2022-04-19T09:53+0300

2022-04-19T09:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.Sarı kodlu uyarı: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, OsmaniyeTuruncu kodlu uyarı: Bitlis, Çorum, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, ŞırnakYurdun batı ve iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Sağanak yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta’nın batı, Burdur’un doğu ve Afyonkarahisar’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yapılan duyuruda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Batı Karadeniz için yağış uyarısıBatı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu’nun doğu, Çankırı’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatRüzgarın bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illeri ile Ankara'nın güneyinde ve doğusunda), Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu) ve Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Artvin'in iç kesimleri) fırtına (50-70 km/saat), hamleli olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220417/meteoroloji-uyardi-toz-tasinimi-bu-aksamdan-itibaren-etkili-olacak-1055626224.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, toz taşınımı, çöl tozu