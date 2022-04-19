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Gültekin Uysal'dan '6'lı masa dağılıyor mu?' sorusuna yanıt: 'Hiç öyle şey olur mu?'
Gültekin Uysal'dan '6'lı masa dağılıyor mu?' sorusuna yanıt: 'Hiç öyle şey olur mu?'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, '6'lı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T20:10+0300
2022-04-19T20:10+0300
politika
gültekin uysal
millet ittifakı
demokrat parti (dp)
deva partisi
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Uysal, gündemdeki ‘6’lı masa’ ile ilgili iddialara yanıt verdi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürdü.Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu "Hiç öyle şey olur mu?" diyerek cevapladı.
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gültekin uysal, millet ittifakı, demokrat parti (dp), deva partisi

Gültekin Uysal'dan '6'lı masa dağılıyor mu?' sorusuna yanıt: 'Hiç öyle şey olur mu?'

20:10 19.04.2022
© DHAGültekin Uysal
Gültekin Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, '6'lı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna "Hiç öyle şey olur mu?" şeklinde yanıt verdi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Uysal, gündemdeki ‘6’lı masa’ ile ilgili iddialara yanıt verdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu "Hiç öyle şey olur mu?" diyerek cevapladı.
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