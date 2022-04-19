https://tr.sputniknews.com/20220419/gultekin-uysaldan-6li-masa-dagiliyor-mu-sorusuna-yanit-hic-oyle-sey-olur-mu-1055688690.html

Gültekin Uysal'dan '6'lı masa dağılıyor mu?' sorusuna yanıt: 'Hiç öyle şey olur mu?'

Gültekin Uysal'dan '6'lı masa dağılıyor mu?' sorusuna yanıt: 'Hiç öyle şey olur mu?'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, '6'lı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T20:10+0300

2022-04-19T20:10+0300

2022-04-19T20:10+0300

politika

gültekin uysal

millet ittifakı

demokrat parti (dp)

deva partisi

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Uysal, gündemdeki ‘6’lı masa’ ile ilgili iddialara yanıt verdi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürdü.Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu "Hiç öyle şey olur mu?" diyerek cevapladı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gültekin uysal, millet ittifakı, demokrat parti (dp), deva partisi