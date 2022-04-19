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https://tr.sputniknews.com/20220419/hekimler-mayista-alti-gun-is-birakacak-1055676446.html
Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak
Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak
Sağlık sendikası Hekim-Sen 5, 6, 17, 18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklarını açıkladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T14:27+0300
2022-04-19T14:27+0300
türkiye
hekim
iş bırakma
eylem
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Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayıs ayında altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.Sendikanın açıklamasına göre doktorlar 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakacak.‘#HekimlerMayıstaEylemde’ etiketini paylaşan sendika, şunları kaydetti: “Mayısta tüm Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte altı gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz.”Geçen aylarda da benzer iş bırakma eylemleri yapılmıştı.Türk Tabipleri Birliği de 29 Mayıs’ta sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için bir miting yapılacağını açıkladı.
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hekim, iş bırakma, eylem

Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak

14:27 19.04.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Sağlık sendikası Hekim-Sen 5, 6, 17, 18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklarını açıkladı.
Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayıs ayında altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.
Sendikanın açıklamasına göre doktorlar 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakacak.
‘#HekimlerMayıstaEylemde’ etiketini paylaşan sendika, şunları kaydetti: “Mayısta tüm Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte altı gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz.”
Geçen aylarda da benzer iş bırakma eylemleri yapılmıştı.
Türk Tabipleri Birliği de 29 Mayıs’ta sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için bir miting yapılacağını açıkladı.
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