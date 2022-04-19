https://tr.sputniknews.com/20220419/hekimler-mayista-alti-gun-is-birakacak-1055676446.html

Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak

Hekimler mayısta altı gün iş bırakacak

Sağlık sendikası Hekim-Sen 5, 6, 17, 18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklarını açıkladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:27+0300

2022-04-19T14:27+0300

2022-04-19T14:27+0300

türkiye

hekim

iş bırakma

eylem

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Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayıs ayında altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.Sendikanın açıklamasına göre doktorlar 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakacak.‘#HekimlerMayıstaEylemde’ etiketini paylaşan sendika, şunları kaydetti: “Mayısta tüm Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte altı gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz.”Geçen aylarda da benzer iş bırakma eylemleri yapılmıştı.Türk Tabipleri Birliği de 29 Mayıs’ta sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için bir miting yapılacağını açıkladı.

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hekim, iş bırakma, eylem