https://tr.sputniknews.com/20220419/kamu-kurumlarinin-enerji-harcamalari-yuzde-158-artti-1055668931.html

Kamu kurumlarının enerji harcamaları yüzde 158 arttı

Kamu kurumlarının enerji harcamaları yüzde 158 arttı

Kamu kurumlarının elektrik, doğalgaz kömür ve akaryakıta ödediği enerji parası bu yılın 3 ayında geçen yıla göre yüzde 158 artarak 5.7 milyar liraya çıktı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T11:35+0300

2022-04-19T11:35+0300

2022-04-19T11:35+0300

ekonomi

elektrik

harcama

kamu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053847382_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_cf526c5b7875cac52caacf1e18bcebdd.jpg

Elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar vatandaşla birlikte kamu kurumlarının enerji giderlerinde de büyük artışlara yol açtı. Geçen yılın ilk üç ayında kamu kurum ve kuruluşları 2.2 milyar lira enerji harcaması yaparken zamlar yüzünden bu yılın ilk üç ayındaki enerji harcaması 5.7 milyar liraya çıktı. Kamunun toplam enerji harcamaları sadece 3 ayda 2.5 kat birden arttı.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bütçe verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında devletin elektrik harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 kat birden artarak 1.3 milyardan 3.1 milyar liraya çıktı. Devletin doğalgaz ve kömür gibi yakacak harcamaları 3.1 kat artışla 1.7 milyar liraya, akaryakıt harcaması da 2.2 kat artışla 819 milyon liraya yükseldi. CHP Milletvekili Sibel Özdemir, elektrik ve doğalgaz harcamalarını öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara tek tek yazılı soru önergesi gönderdi.8 kurum yanıt vermediÖzdemir'in sorusuna 8 kurum yanıt vermezken, yanıt veren 10 kurumdan sadece 4'ü faturalarını kamudan gizlemedi. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'nın elektrik faturası aralıktan ocak ayına yüzde 132 artışla 1 milyon 486 bin liradan 3 milyon 456 bin liraya; doğalgaz faturası da yüzde 42 artışla 818 bin liradan 1 milyon 167 bin liraya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın elektrik faturası 25 bin lira artışla 1 milyon 713 bin liraya, doğalgaz faturası 946 bin liradan 1 milyon 486 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde Aile Bakanlığı'nın elektrik faturası 444 bin liradan 1 milyon 37 bin liraya, Ulaştırma Bakanlığı'nın elektrik faturası da 334 bin liradan 784 bin liraya fırladı.Sibel Özdemir, enerji faturalarını gizleyen kurumların başında Cumhurbaşkanlığı ile Maliye ve Enerji bakanlıklarının geldiğini söyledi. Kamunun olağanüstü artan enerji faturalarının da yoksul vatandaşın sırtına bindiğini belirten Özdemir, “Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlar zaten kendi faturalarını ödeyemiyor, çoğu televizyon ışığında oturuyor. 2021 yılında 2.8 milyonu mesken olmak üzere 3.5 milyon abonenin elektriği, 951 bini konut olmak üzere 1.1 milyon abonenin doğalgazı kesildi” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrik, harcama, kamu