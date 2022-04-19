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Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz
Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz" dedi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T14:05+0300
2022-04-19T14:19+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz

14:05 19.04.2022 (güncellendi: 14:19 19.04.2022)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bayramda emeklilerin torunları gelecek, el öpecek. Emeklilere asgari ücretin neti oranında bayram ikramiyesi verelim dedik. Emeklilere sesleniyorum asgari ücretin neti kadar olacak. Beşli çeteye verdiğinin binde birini vermeyeceksin, emekliye vereceksin.
Sarayda herkesin yüzü gülüyor. Arınç'ı çağır kendisini dinle bari.
Suriyeli sığınmacılar konusuna geleyim. 3 milyon 800 bin Suriyeli buraya geldi. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupalılar bizimle masaya oturdular. bunlar sizde kalsın, size para vereceğiz. Geri kabul anlaşması imzaladılar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız? 50 milyar dolar hangi Suriyelilere verildi? Nereye gitti bu para?
Bahçeli, demografimizi düşünmek zorundayız demiş, 'Günaydın'. Desteklediğin kişi Süleyman soylu, sınırları yol geçen hanına çevirdi. Bütün vaktini uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirerek harcıyor. Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz.
Tekrar dava açacak. Sen daha bu kardeşini tanımadın. Geri adım atmayız biz.
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