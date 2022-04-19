Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz

Suriyeli sığınmacılar konusuna geleyim. 3 milyon 800 bin Suriyeli buraya geldi. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupalılar bizimle masaya oturdular. bunlar sizde kalsın, size para vereceğiz. Geri kabul anlaşması imzaladılar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız? 50 milyar dolar hangi Suriyelilere verildi? Nereye gitti bu para?