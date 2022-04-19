https://tr.sputniknews.com/20220419/secim-kampanyasi-icin-bagrini-acan-macrona-gogus-killi-fotografi-soruldu-bu-kadar-takilmayin--1055691560.html

Seçim kampanyası için bağrını açan Macron'a göğüs kıllı fotoğrafı soruldu: Bu kadar takılmayın

Seçim kampanyası için bağrını açan Macron'a göğüs kıllı fotoğrafı soruldu: Bu kadar takılmayın

Fransa'da pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim kampanyası kapsamında yayınlanan fotoğrafıyla gündeme oturan mevcut... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T22:58+0300

2022-04-19T22:58+0300

2022-04-19T23:07+0300

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fransa

fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

emmanuel macron

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'Bağrı açık' fotoğrafıyla ilgili France 5 kanalındaki bir programda sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bu kadar takılmayın. Olay, resmi fotoğrafçımın doğal hallerimi fotoğraflamasından ibaretti" dedi.Ülkedeki seçim gündeminde 'göğüs kılı' tartışmalarına neden olan fotoğrafın çekildiği gün Marsilya'da havanın sıcak olduğunu söyleyen Macron, "Fotoğrafı onayladınız mı?" sorusuna ise "Evet fotoğraf serisini onayladım. Ama bu fotoğrafı biraz hızlı atlamış olabilirim" dedi.Uluslararası basında da 'Macron'un kıllı göğsü yeni bir moda başlatabilir mi' sorularıyla gündeme gelen kare, Macron'un resmi fotoğrafçısı tarafından yayınlanan bir Instagram paylaşımındaki 10 fotoğraf arasında yer almıştı.

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fransa, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, emmanuel macron