Semt pazarlarında POS'a zorunlu geçiş: 'İnsanlar taneyle meyve-sebze almaya başladı, mecbur kaldık'

Pazarcı esnafı, düşen alım gücü ve artan enflasyon nedeni ile nakit alışverişten kartlı ödeme sistemine geçti. Daha önce hazır giyim ve şarküteri gibi görece daha yüksek fiyatlı kategorilerde kullanılan POS cihazları, hali hazırda meyve sebze de dahil olmak üzere tüm kategorilere yayıldı.Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, müşterilerin sayı ile meyve-sebze almaya başladığını, artan fiyatlar nedeni ile market müşterisinin pazara geldiğini pazarcı esnafının da hem mevcut hem de yeni müşterileri kaybetmemek adına POS cihazı kullanmaya başladığını anlattı.Şengün’ün verdiği bilgilere göre, Türkiye’de toplamda 300 bin civarında pazarcı esnafı bulunuyor. İstanbul’da ise bu sayı 30 bin seviyesinde ve yine İstanbul’da haftada yüzde 80’i bulunduğu mahalleye hitap eden gıda ağırlıklı 465 adet pazar kuruluyor. Her bir pazarcı ise haftada en fazla 5 gün tezgah açıyor.‘POS kullanım oranı yüzde 80’e ulaştı’Salgında kapalı kalınan dönemde birçok pazarcı esnafının işini bırakmak zorunda kaldığını, açılmalar ile birlikte yeniden işlerine dönen esnafın bu kez de yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeni ile sıkıntı yaşamaya başladığını anlatan Mesut Şengün, şöyle konuştu:Şengün’ün verdiği bilgilere göre salgın öncesinde yüzde 25-30 civarında olan POS kullanım oranı şimdilerde yüzde 80’lere ulaşmış vaziyette. Şengün, “Hemen hemen her tezgahta POS cihazı var artık. Teknolojiyi de kullanmak durumundayız” dedi.Kart da POS sayısı da rekordaBankalararası Kart Merkezi verilerine göre ocak ayında kredi kartı sayısı 86 milyon adet aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. POS cihazı sayısı ise 1 milyon 751 bin adet ile 2021 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. MB verilerine göre ise ilk çeyrekte kartlı işlem adedi yüzde 27.7 artarak 827 milyondan 1 milyar 53 milyona çıkarken işlem tutarı ise yüzde 56.3 artarak 92.1 milyardan 144 milyar TL’ye yükseldi. Gıda enflasyonundaki artış dikkate alındığında market ve gıda ürünlerindeki kartlı harcamaların yüzde 8.1 azalmış olduğu görülüyor. İşlem başına tutar ise aynı dönemde 111 TL’den 136 TL’ye çıkarken bu tutar, enflasyondan arındırıldığında ise yüzde 27 civarında gerilemiş oluyor. Bu durum da vatandaşların aylık veya haftalık alışveriş alışkanlığının artan hayat pahalılığı nedeni ile günlüğe doğru evrildiğini gösteriyor.İş hacmi yüzde 50 düştüGörüştüğümüz pazarcı esnafı, geçen yıllara göre aldıkları ürün sayısının çok fazla düştüğünü anlattı. Daha önce 10 kasa ürün aldığını belirten bir esnaf, şimdi yarısını alabildiklerini bunun da gelirlerde en az yüzde 50 düşüşe yol açtığını anlattı. Pazarları gezdiğinizde de bu durumu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda tezgah arkasında 10’larca kasa ürün bulunurken şimdilerde bu oran oldukça düşük seviyede. Üstelik giderler ise sabit. Mesut Şengün’ün verdiği bilgilere göre bir pazarcı esnafı yanında en az 3 kişi çalıştırmak zorunda ve her bir çalışanın günlük yevmiyesi de 250 TL.Kendisi ile birlikte bir esnafın sadece işçilik giderinin günlük 1.000 TL’yi aştığını anlatan Şengün, “Pazarcılar satarken değil alırken kazanır. Az kar koyar ama çok mal satar ve bu şekilde ticaretini yürütürdü. Son aylarda alım gücünün azalması ve fiyatların artmasıyla sürüm olayı pazarlarda bitti. Az kilolu mallar satıyoruz. Bu şekilde günü idare etmeye çalışıyoruz. Havaların ısınması ve tarla ürünlerinin tezgaha gelmesi ile işlerin düzelmesini, tüketicilerin de daha makul fiyatlar ile alışveriş yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.'Müşteri talep ediyor’Konuştuğumuz bir pazarcı esnafı, tüketicilerin artık 2’şer 3’er adet ürün almaya başladığını anlattı:

