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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/soygu-rus-ordusu-yeni-kosullara-adapte-olmak-icin-yeni-savas-yontemleri-edinecek-1055672397.html
Şoygu: Rus ordusu yeni koşullara adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edinecek
Şoygu: Rus ordusu yeni koşullara adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edinecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edineceğini söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:40+0300
2022-04-19T12:57+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
kırım
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Şoygu, bakanlığın yeni eylem planının uygulanmasıyla Rus ordusu ve donanmasının daha da geliştirilmesinin ve gelişmiş askeri teçhizatla donatılmasının amaçlandığını söyledi. Şoygu, “Bununla birlikte yeni savaş yöntemlerinin edinilmesi birliklerin modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olmasını sağlayacak” dedi.'2014’teki referandum, Kırım tarihinin mantıklı bir devamı niteliğinde'Savunma Bakanlığı’ndaki üst düzey toplantıda konuşan Şoygu, Kırım yarımadasının 239 yıl önce Kırımlıların talebiyle Rusya İmparatorluğu tarafından koruma altına alındığını hatırlattı. Şoygu, “Bugün federal yasalara göre, Kırım, Taman ve Kuban’ın Rusya İmparatorluğu’na kabul edildiği gün kutlanıyor. 239 yıl önce İkinci Katerina savaşlardan zarar gören Kırımlıların talebiyle yarımadayı devletin koruması altına almıştı” dedi. 16 Mart 2014’te yarımadanın Rusya Federasyonu’na bağlanmasına yönelik referandumun da Rus Kırım’ın tarihinin mantıklı bir devamı olduğunu belirten Şoygu, “Kırımlıların ezici çoğunluğu Rusya ile bağlanmayı destekledi, bu da yarımadada istikrar ve barışın sürdürülmesine olanak verdi” ifadelerini kullandı.Rus ordusunun bağlantı sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde yapay zeka unsurları da dahil olmak üzere, ileri teknolojilerin kullanıldığını belirten Şoygu, yeni bağlantı sistemleri sayesinde Kalibr ve Kinjal füzeleri ile hedef belirleme süresinin 10 kat daha azaldığını söyledi. Şoygu’ya göre, sinyal birlikleri Rusya dışındaki operasyonlarda görevlerini başarıyla yerine getiriyor.“Rusya Savunma Bakanlığı yıl sonuna kadar yeni bir Meridian-M uydusunu fırlatacak” diyen Şoygu, ikinci Meridian-M’nin mart ayında fırlatıldığını hatırlattı. Şoygu’nun verdiği bilgilere göre son 5 yılda 20’den fazla yeni iletişim sistemi geliştirildi, 110 binden fazla modern iletişim donanımının sevkiyatı yapıldı, bu donanımların oranı yüzde 72’ye çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ddos-saldilarina-karsi-ulusal-koruma-sistemi-kuracak-1055647665.html
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rusya, sergey şoygu, kırım

Şoygu: Rus ordusu yeni koşullara adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edinecek

12:40 19.04.2022 (güncellendi: 12:57 19.04.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olmak için yeni savaş yöntemleri edineceğini söyledi.
Şoygu, bakanlığın yeni eylem planının uygulanmasıyla Rus ordusu ve donanmasının daha da geliştirilmesinin ve gelişmiş askeri teçhizatla donatılmasının amaçlandığını söyledi.
Şoygu, “Bununla birlikte yeni savaş yöntemlerinin edinilmesi birliklerin modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olmasını sağlayacak” dedi.
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'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'
Dün, 14:39

'2014’teki referandum, Kırım tarihinin mantıklı bir devamı niteliğinde'

Savunma Bakanlığı’ndaki üst düzey toplantıda konuşan Şoygu, Kırım yarımadasının 239 yıl önce Kırımlıların talebiyle Rusya İmparatorluğu tarafından koruma altına alındığını hatırlattı. Şoygu, “Bugün federal yasalara göre, Kırım, Taman ve Kuban’ın Rusya İmparatorluğu’na kabul edildiği gün kutlanıyor. 239 yıl önce İkinci Katerina savaşlardan zarar gören Kırımlıların talebiyle yarımadayı devletin koruması altına almıştı” dedi.
16 Mart 2014’te yarımadanın Rusya Federasyonu’na bağlanmasına yönelik referandumun da Rus Kırım’ın tarihinin mantıklı bir devamı olduğunu belirten Şoygu, “Kırımlıların ezici çoğunluğu Rusya ile bağlanmayı destekledi, bu da yarımadada istikrar ve barışın sürdürülmesine olanak verdi” ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun bağlantı sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde yapay zeka unsurları da dahil olmak üzere, ileri teknolojilerin kullanıldığını belirten Şoygu, yeni bağlantı sistemleri sayesinde Kalibr ve Kinjal füzeleri ile hedef belirleme süresinin 10 kat daha azaldığını söyledi. Şoygu’ya göre, sinyal birlikleri Rusya dışındaki operasyonlarda görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
“Rusya Savunma Bakanlığı yıl sonuna kadar yeni bir Meridian-M uydusunu fırlatacak” diyen Şoygu, ikinci Meridian-M’nin mart ayında fırlatıldığını hatırlattı.
Şoygu’nun verdiği bilgilere göre son 5 yılda 20’den fazla yeni iletişim sistemi geliştirildi, 110 binden fazla modern iletişim donanımının sevkiyatı yapıldı, bu donanımların oranı yüzde 72’ye çıktı.
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