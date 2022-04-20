Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı

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Olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirten pilot Brau, “Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik” dedi.