Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220420/1055716941.html
Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı
Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı
Avustralya’nın Melbourne kentinde içinde 12 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu caddedeki evlerin arasına iniş yaptı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T18:43+0300
2022-04-20T18:43+0300
multimedya
melbourne
balon
avustralya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055716802_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_17fe5ec969f7e85f14cde2bd1a2bbc6a.jpg
melbourne
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055716802_332:0:2669:1753_1920x0_80_0_0_5de8c969541704fccbbaadd888825742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, melbourne, balon, avustralya

Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı

18:43 20.04.2022
Abone olTelegram
Avustralya’nın Melbourne kentinde içinde 12 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu caddedeki evlerin arasına iniş yaptı.
© İHA / LUIS ASCUI

Avustralya’nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı. Sabah erken saatlerde acil servise yapılan çağrı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazada kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Avustralya’nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı. Sabah erken saatlerde acil servise yapılan çağrı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazada kimsenin yaralanmadığını belirtti. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / LUIS ASCUI

Avustralya’nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı. Sabah erken saatlerde acil servise yapılan çağrı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazada kimsenin yaralanmadığını belirtti.

© İHA / LUIS ASCUI

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, yolcular ve pilot ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, yolcular ve pilot ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / LUIS ASCUI

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, yolcular ve pilot ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

© İHA / LUIS ASCUI

Balonun pilotu Nick Brau konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balonun ilk uçuşu olduğunu ve yaklaşık yarım saat uçmalarına rağmen balonun düzgün bir hava kapasitesine ulaşamadığını söyledi.

Balonun pilotu Nick Brau konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balonun ilk uçuşu olduğunu ve yaklaşık yarım saat uçmalarına rağmen balonun düzgün bir hava kapasitesine ulaşamadığını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / LUIS ASCUI

Balonun pilotu Nick Brau konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balonun ilk uçuşu olduğunu ve yaklaşık yarım saat uçmalarına rağmen balonun düzgün bir hava kapasitesine ulaşamadığını söyledi.

© İHA / LUIS ASCUI

Olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirten pilot Brau, “Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik” dedi.

Olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirten pilot Brau, “Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik” dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / LUIS ASCUI

Olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirten pilot Brau, “Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik” dedi.

© İHA / LUIS ASCUI

Balonun acil iniş yaptığı esnada birkaç evin çatısına çarptığını söyleyen yolculardan biri olan Karen, “Hiç kimse yaralanmadı, pilot inanılmaz sakindi ve muhteşem bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

Balonun acil iniş yaptığı esnada birkaç evin çatısına çarptığını söyleyen yolculardan biri olan Karen, “Hiç kimse yaralanmadı, pilot inanılmaz sakindi ve muhteşem bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / LUIS ASCUI

Balonun acil iniş yaptığı esnada birkaç evin çatısına çarptığını söyleyen yolculardan biri olan Karen, “Hiç kimse yaralanmadı, pilot inanılmaz sakindi ve muhteşem bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала