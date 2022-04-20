https://tr.sputniknews.com/20220420/asistan-hekim-kontenjanlari-artirildi-1055696571.html

Asistan hekim kontenjanları artırıldı

Asistan hekim kontenjanları artırıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kadrolarındaki artışın, 'hekim açığını kapatmak' olduğu tartışılıyor. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T08:06+0300

2022-04-20T08:06+0300

2022-04-20T08:06+0300

türkiye

tus

hekim

asistan

asistan hekim

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kadrolarında asistanlara yönelindiği görülüyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, son dört TUS’ta ortalama 6 bin 100 kişilik kadro açıklanırken bu sefer 12 bin 294 kişilik kadro ilan edildi.Söz konusu artış sebebinin hekim açığını kapatmak olduğu tartışılıyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Asistan alınıyor ama pek çok yerde eğitici sıkıntısı var. Eğitici yokken asistan alıyorlar ki zaten eğitimin kalitesinin düştüğünü söylüyoruz” ifadelerini kullandı.Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Dr. Ertan Yılmaz ise dermatoloji kontenjanlarının 90’dan 338’e çıkarıldığına dikkat çekti. Açılan ilanların fakültelerden habersiz yapıldığını belirten Yılmaz, “Uzman dernekleri ilanlara çok tepki gösterdi. Tıpta Uzmanlık Kurulu, ‘Hoca başına en fazla üç öğrenci olur’ diyordu, şimdi kendi onayladıklarıyla çelişiyor. Açıklanan kadroların iptalini mahkemeye taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına giden hekimler için “Giderlerse gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz” açıklamasını yaptıktan sonra tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Erdoğan, bir sonraki açıklamasında, “Gözü ve gönlü dışarı kayan kişilerin istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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tus, hekim, asistan, asistan hekim