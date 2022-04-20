https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-akar-operasyonda-birinci-safha-tamamlandi-1055704873.html

Bakan Akar: Operasyonda birinci safha tamamlandı

Bakan Akar: Operasyonda birinci safha tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:21+0300

2022-04-20T13:21+0300

2022-04-20T13:25+0300

türkiye

hulusi akar

pençe kilit operasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634291_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_df66ff572237ab597cef3e764db34e32.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci safha, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, pençe kilit operasyonu