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https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-akar-operasyonda-birinci-safha-tamamlandi-1055704873.html
Bakan Akar: Operasyonda birinci safha tamamlandı
Bakan Akar: Operasyonda birinci safha tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:21+0300
2022-04-20T13:25+0300
türkiye
hulusi akar
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci safha, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."
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hulusi akar, pençe kilit operasyonu

Bakan Akar: Operasyonda birinci safha tamamlandı

13:21 20.04.2022 (güncellendi: 13:25 20.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara var. Bütün mağaraların barınakların temizlenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci safha, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:
"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.
Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.
Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."
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