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Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor
Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor
Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T08:57+0300
2022-04-20T08:57+0300
dünya
emisyon
yük gemisi
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Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki 'Asahi', Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.
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emisyon, yük gemisi

Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

08:57 20.04.2022
© Asahi TankerAsahi Tanker
Asahi Tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Asahi Tanker
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Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.
Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki 'Asahi', Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.
Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.
Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.
Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.
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