Erdoğan: Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır

Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. İsrail ile atılan adım başka, Kudüs davamız başkadır. İsrail ile küresel, siyasal, ekonomik ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Bu ülkeyi görmezden gelemeyiz. İsrail ile ilişkimiz yaşananlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor.