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Erdoğan: Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır
Erdoğan: Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır

12:22 20.04.2022 (güncellendi: 12:35 20.04.2022)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Altılı masanın tek derdi sosyal medyadan birbirlerine laf sokmaktır.
Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönettiğini gayet iyi biliyor.
Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. İsrail ile atılan adım başka, Kudüs davamız başkadır. İsrail ile küresel, siyasal, ekonomik ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Bu ülkeyi görmezden gelemeyiz. İsrail ile ilişkimiz yaşananlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor.
Pençe-Kilit harekatıyla amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetleriyle yakın iş birliği içindeyiz.
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