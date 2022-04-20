https://tr.sputniknews.com/20220420/erdogan-meclis-bahcesinde-cocuklarla-sohbet-etti-ben-de-senin-gibi-sigarayi-hic-sevmem-1055710046.html

Erdoğan, Meclis bahçesinde çocuklarla sohbet etti: 'Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem'

Erdoğan, Meclis bahçesinde çocuklarla sohbet etti: 'Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir kız çocuğunun "Ben sigara kokusunu sevmiyorum, büyüyünce de yasaklamak istiyorum" demesi... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:41+0300

2022-04-20T15:41+0300

2022-04-20T15:45+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunun "Çok istediğim bir şey var. Sigara kokusunu hiç sevmiyorum. Ben büyüyünce yasaklamak istiyorum" demesi üzerine "Ben de senin gibi aynen, hiç sevmem. Herkesin elinden de sigara paketini alırım" diyerek cevap verdi.Erdoğan, basketbol takımındaki çocuklarla sohbetinde de "Ben de basketbolda iyiyim, skorer" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan