Portakal: Haskoloğlu'nun gözaltı haberini duyurduktan sonra kimlik bilgilerim telefonuma gönderildi

"Kimlik bilgilerini yayınlamaktan İbrahim Koloğlu tutuklandi. Yayması yanlıştı. Tutuklamanin da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hackleme iddiasının doğru olabileceğini gösteriyor. En önemlisi ‘Gözaltına alındı’ paylaşımını yaptıktan sonra 12.50’de 0534 nolu cepten tüm kimlik bilgilerim gönderildi; fotoma kadar her şey. Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı.Cevap istiyorum, bu bilgilerim nasıl ele geçirildi? ’nun iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmiş oluruz. Kamuoyu da bilgilenmiş olur. Bir yurttaş olarak aranmayı bekliyorum. Çünkü ortada çok ciddi bir durum var."