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https://tr.sputniknews.com/20220420/fatih-portakal-haskologlu-gozaltina-alindiktan-sonra-tum-kimlik-bilgilerim-telefonuma-gonderildi-1055708302.html
Portakal: Haskoloğlu'nun gözaltı haberini duyurduktan sonra kimlik bilgilerim telefonuma gönderildi
Portakal: Haskoloğlu'nun gözaltı haberini duyurduktan sonra kimlik bilgilerim telefonuma gönderildi
Fatih Portakal, İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kimlik bilgilerinin kendisine iletildiğini söyledi. Portakal, "Ortada ciddi bir... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T14:40+0300
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fatih portakal
ibrahim haskoloğlu
türkiye
gözaltı
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Gazeteci Fatih Portakal, İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kendi kimlik bilgilerinin bir numaradan kendisine gönderildiğini söyledi. Portakal, Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kendi kimlik bilgilerinin bir numaradan kendisine gönderildiğini söyledi.Portakal, Twetter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220419/ibrahim-haskologlunun-avukati-muvekkilim-tutuklanmistir--1055689705.html
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fatih portakal, ibrahim haskoloğlu, gözaltı

Portakal: Haskoloğlu'nun gözaltı haberini duyurduktan sonra kimlik bilgilerim telefonuma gönderildi

14:40 20.04.2022 (güncellendi: 14:53 20.04.2022)
© Fotoğraf : YoutubeFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Fotoğraf : Youtube
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Fatih Portakal, İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kimlik bilgilerinin kendisine iletildiğini söyledi. Portakal, "Ortada ciddi bir durum var" dedi.
Gazeteci Fatih Portakal, İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kendi kimlik bilgilerinin bir numaradan kendisine gönderildiğini söyledi. Portakal, Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kendi kimlik bilgilerinin bir numaradan kendisine gönderildiğini söyledi.
Portakal, Twetter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kimlik bilgilerini yayınlamaktan İbrahim Koloğlu tutuklandi. Yayması yanlıştı. Tutuklamanin da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hackleme iddiasının doğru olabileceğini gösteriyor. En önemlisi ‘Gözaltına alındı’ paylaşımını yaptıktan sonra 12.50’de 0534 nolu cepten tüm kimlik bilgilerim gönderildi; fotoma kadar her şey. Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı.Cevap istiyorum, bu bilgilerim nasıl ele geçirildi? ’nun iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmiş oluruz. Kamuoyu da bilgilenmiş olur. Bir yurttaş olarak aranmayı bekliyorum. Çünkü ortada çok ciddi bir durum var."

İbrahim Haskoloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
TÜRKİYE
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
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