https://tr.sputniknews.com/20220420/istanbulda-sahte-evrakla-oturum-izni-duzenleyenlere-operasyon-1055698515.html

İstanbul'da sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

İstanbul'da sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, reddedilen ikamet izni... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T10:30+0300

2022-04-20T10:30+0300

2022-04-20T10:30+0300

türkiye

ikamet

operasyon

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarda reddedilen ikamet izni başvurularını olumlu sonuçlandıracaklarını söyleyerek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında Fatih'te 2 adrese düzenlenen operasyonda, 2'si Pakistanlı 5 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edildi.

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ikamet, operasyon