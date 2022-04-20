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Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar
Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi’nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T00:39+0300
2022-04-20T00:39+0300
türkiye
kapadokya
afad
turist
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde profesyonel bir rehber ile birlikte bölgenin doğal ve tarihi merkezlerini ziyaret eden Belçikalı ve Fransız turist, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpeği görerek, kurtarmak istedi.2 turist ve profesyonel rehber, yaklaşık 10 metrelik çukura inerek hayvanı kurtarmak isterken, köpek kendisi çıktı.Bu kez çukurun içinde kalan turistler ve rehber 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Nevşehir AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından turistler ile rehberi mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.Sağlık durumları iyi olan turistler ve rehber, bölgeyi gezmeye devam etti.
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kapadokya, afad, turist

Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar

00:39 20.04.2022
© DHAKöpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar
Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi’nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde profesyonel bir rehber ile birlikte bölgenin doğal ve tarihi merkezlerini ziyaret eden Belçikalı ve Fransız turist, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpeği görerek, kurtarmak istedi.

2 turist ve profesyonel rehber, yaklaşık 10 metrelik çukura inerek hayvanı kurtarmak isterken, köpek kendisi çıktı.

Bu kez çukurun içinde kalan turistler ve rehber 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Nevşehir AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından turistler ile rehberi mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan turistler ve rehber, bölgeyi gezmeye devam etti.
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