https://tr.sputniknews.com/20220420/maske-icin-gozler-bilim-kurulu-toplantisinda-1055695801.html

Maske için gözler Bilim Kurulu toplantısında

Maske için gözler Bilim Kurulu toplantısında

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle bugün "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Toplantıda başta okullar ve toplu taşıma olmak... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T06:51+0300

2022-04-20T06:51+0300

2022-04-20T06:51+0300

koronavirüs

bilim kurulu

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

koronavirüsle mücadele

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak."En önemli toplantılarından birini" yapacak Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar alınacak.Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.Bakan Koca: Salgını zihnimizden çıkarma zamanıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

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