https://tr.sputniknews.com/20220420/meteoroloji-cuma-gununden-itibaren-bircok-ilde-hava-sicakliklari-yukselecek-1055694857.html

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren birçok ilde hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren birçok ilde hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, cuma gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T03:45+0300

2022-04-20T03:45+0300

2022-04-20T03:45+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinde etkisini gösteren sağanak yağış ve parçalı bulutlu hava cuma gününden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. İstanbul da dahil olmak üzere yurdun birçok kentinde hava sıcaklıkları yükselecek.Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak ancak iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 7 derece azalacak.Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda cuma günü güneşli havanın yeniden yüzünü gösterdiği görülüyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadırDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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