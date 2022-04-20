https://tr.sputniknews.com/20220420/roscosmos-baskani-rogozin-sarmat-fuzelerinin-seri-tedarikini-sonbaharda-baslatmayi-planliyoruz-1055724714.html
Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz
Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine seri... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-20T23:59+0300
2022-04-21T00:03+0300
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Telegram kanalından paylaşım yapan Rogozin, “Önümüzdeki sonbaharda, Sarmat'ın uçuş tasarım testleri tamamlandıktan sonra bu süper silahın ağır kıtalararası balistik füzelerinin Stratejik Füze Kuvvetlerine teslimatına başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirdiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-kitalararasi-balistik-sarmat-fuzesinin-ilk-denemesini-gerceklestirdik-1055715032.html
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roscosmos, dmitriy rogozin, ajans press, sarmat
Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz
23:59 20.04.2022 (güncellendi: 00:03 21.04.2022) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine seri tedarikine sonbaharda başlamayı planladığını belirtti.
Telegram kanalından paylaşım yapan Rogozin, “Önümüzdeki sonbaharda, Sarmat'ın uçuş tasarım testleri tamamlandıktan sonra bu süper silahın ağır kıtalararası balistik füzelerinin Stratejik Füze Kuvvetlerine teslimatına başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirdiğini bildirmişti.