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https://tr.sputniknews.com/20220420/roscosmos-baskani-rogozin-sarmat-fuzelerinin-seri-tedarikini-sonbaharda-baslatmayi-planliyoruz-1055724714.html
Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz
Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine seri... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:59+0300
2022-04-21T00:03+0300
dünya
roscosmos
dmitriy rogozin
ajans press
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Telegram kanalından paylaşım yapan Rogozin, “Önümüzdeki sonbaharda, Sarmat'ın uçuş tasarım testleri tamamlandıktan sonra bu süper silahın ağır kıtalararası balistik füzelerinin Stratejik Füze Kuvvetlerine teslimatına başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirdiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-kitalararasi-balistik-sarmat-fuzesinin-ilk-denemesini-gerceklestirdik-1055715032.html
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roscosmos, dmitriy rogozin, ajans press, sarmat

Roscosmos Başkanı Rogozin: Sarmat füzelerinin seri tedarikini sonbaharda başlatmayı planlıyoruz

23:59 20.04.2022 (güncellendi: 00:03 21.04.2022)
© Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına girSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Министерство обороны РФ
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine seri tedarikine sonbaharda başlamayı planladığını belirtti.
Telegram kanalından paylaşım yapan Rogozin, “Önümüzdeki sonbaharda, Sarmat'ın uçuş tasarım testleri tamamlandıktan sonra bu süper silahın ağır kıtalararası balistik füzelerinin Stratejik Füze Kuvvetlerine teslimatına başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
SAVUNMA
Rusya: Kıtalararası balistik Sarmat füzesinin ilk denemesini gerçekleştirdik
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