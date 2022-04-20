https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-kitalararasi-balistik-sarmat-fuzesinin-ilk-denemesini-gerceklestirdik-1055715032.html

Rusya: Kıtalararası balistik Sarmat füzesinin ilk denemesini gerçekleştirdik

Rusya: Kıtalararası balistik Sarmat füzesinin ilk denemesini gerçekleştirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T17:38+0300

2022-04-20T17:38+0300

2022-04-20T18:06+0300

rusya

sarmat

kıtalararası balistik füze

savunma

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.12’de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden, Sarmat kıtalararası balistik füzesi başarılı bir biçimde fırlatılmıştır” denildi.Rusya savunma yetkilileri, fırlatma sırasında, belirlenmiş olan görevlerin tamamıyla yerine getirildiğini ve Sarmat füzesinin tasarımsal özelliklerinin, fırlatmanın her aşamasında ‘kendilerini kanıtladıklarını’ kaydetti.Rus yetkililer, deneme sırasında kullanılan füzelerin Kamçatka’daki Kura eğitim üssüne ulaştıklarını, böylece denemenin başarıyla gerçekleştirildiğini ekledi. Bu fırlatma, kıtalararası balistik Sarmat füzelerinin ilk denemesi olma özelliğini taşıyor. Deneme programının tamamlanması sonrasında Sarmat füzeleri, Rusya’nın stratejik füze güçlerinin envanterinde yer alacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Sarmat füzesinin başarıyla denenmesi nedeniyle orduyu tebrik etti. Putin mesajında, Sarmat füzesinin bir benzerinin dünya üstünde uzun süre yer almayacağını, bu nedenle Rusya’yı tehdit etmeye çalışan tarafların bunu yapmadan ‘iki kere düşünmeleri gerekeceğini’ söyledi.

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rusya, sarmat, kıtalararası balistik füze