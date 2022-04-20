https://tr.sputniknews.com/20220420/savcilik-ysk-uyelerine-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-imamoglu-icin-4-yil-hapis-cezasi-istedi-1055701261.html
Savcılık, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu için 4 yıl hapis cezası istedi
Savcılık, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu için 4 yıl hapis cezası istedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:09+0300
2022-04-20T12:09+0300
2022-04-20T12:19+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ysk
dava
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-karaismailoglundan-ibb-baskani-imamogluna-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1055471589.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ysk, dava
Savcılık, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu için 4 yıl hapis cezası istedi
12:09 20.04.2022 (güncellendi: 12:19 20.04.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine 'alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.