https://tr.sputniknews.com/20220420/savcilik-ysk-uyelerine-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-imamoglu-icin-4-yil-hapis-cezasi-istedi-1055701261.html

Savcılık, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu için 4 yıl hapis cezası istedi

Savcılık, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu için 4 yıl hapis cezası istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T12:09+0300

2022-04-20T12:09+0300

2022-04-20T12:19+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ysk

dava

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-karaismailoglundan-ibb-baskani-imamogluna-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1055471589.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ysk, dava