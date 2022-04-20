https://tr.sputniknews.com/20220420/slovakya-eski-basbakani-ve-icisleri-bakani-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1055724256.html

Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Slovakya'da eski Başbakan Robert Fico ve İçişleri Bakanı Robert Kalinak hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T23:34+0300

2022-04-20T23:34+0300

2022-04-20T23:34+0300

dünya

slovakya

içişleri bakanlığı

soruşturma

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Slovakya basınındaki haberlere göre, savcılık, eski Başbakan Fico ve Kalinak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında, "suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak ve vergi sırlarını ihlal etmek" suçlamasıyla soruşturma başlattı.Savcılık, devam eden soruşturma nedeniyle davayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmayacağını belirtti.Ana muhalefetteki Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER-SD) Genel Başkanlığını yürüten Fico, yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmanın siyasi bir girişim olduğunu ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı zor durumda bırakmayı amaçladığını öne sürdü.Başbakan Eduard Heger ise soruşturmanın bağımsız kurumların kararı olduğunu ve söz konusu iddiaların kanıtlarla desteklendiğine inandığını söyledi.

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slovakya, içişleri bakanlığı, soruşturma