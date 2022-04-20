https://tr.sputniknews.com/20220420/tacizden-yargilanan-hollywood-oyuncusu-bu-kez-de-bir-kadina-sandalye-firlatti--1055697623.html
Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı
Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı
Daha önce taciz ve toplum düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan ABD'li oyuncu Ezra Miller, bu kez de bir kadına sandalye... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T09:48+0300
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hawaii
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yıldız
taciz
tutuklama
gözaltı
sandalye
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Son dönemde rol aldığı 'Zack Snyder’s Justice League' ile gündemde olan 29 yaşındaki Hollywood oyuncusu Ezra Miller, 28 Mart'ta Hawaii'de bir barda meydana gelen olayın ardından taciz ve toplumun düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanmıştı.Olayın ardından kefaletle serbest bırakılan Miller, dün de Hawaii'deki Pāhoa kasabasında bir kadının kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle Hawai polisi tarafından gözaltına alındı. Polis raporuna göre film yıldızı, bir etkinlik için gittiği mekanda aniden 'öfkelendi' ve kısa bir tartışmadan sonra iddiaya göre 26 yaşındaki bir kadının kafasına sandalye fırlattı. Kadının kafasının yarıldığı bildirildi. Hawaii polisi, olaydan sonra Miller'ı takip edip gözaltına aldı. Ancak oyuncu, sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.28 Mart'ta Hawaii'de bir karaoke barda meydana gelen olayda, Hollywood oyuncusu Ezra Miller'ın barda şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden mikrofonu kaptığı ve 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığı da iddia edilmişti. Aktörün, araya girenlerin çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmediği de belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Ezra Miller, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.Olay sonrası tacizden yargılanması devam eden ABD'li oyuncu, hakkındaki tüm suçlamalara rağmen 2023'te çekilecek olan süper kahraman filmi 'The Flash'te rol alacak.
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Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı
09:48 20.04.2022 (güncellendi: 09:55 20.04.2022) Abone ol
Daha önce taciz ve toplum düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan ABD'li oyuncu Ezra Miller, bu kez de bir kadına sandalye fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Son dönemde rol aldığı 'Zack Snyder’s Justice League' ile gündemde olan 29 yaşındaki Hollywood oyuncusu Ezra Miller, 28 Mart'ta Hawaii'de bir barda meydana gelen olayın ardından taciz ve toplumun düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Olayın ardından kefaletle serbest bırakılan Miller, dün de Hawaii'deki Pāhoa kasabasında bir kadının kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle Hawai polisi tarafından gözaltına alındı.
Polis raporuna göre film yıldızı, bir etkinlik için gittiği mekanda aniden 'öfkelendi' ve kısa bir tartışmadan sonra iddiaya göre 26 yaşındaki bir kadının kafasına sandalye fırlattı. Kadının kafasının yarıldığı bildirildi.
Hawaii polisi, olaydan sonra Miller'ı takip edip gözaltına aldı. Ancak oyuncu, sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.
28 Mart'ta Hawaii'de bir karaoke barda meydana gelen olayda, Hollywood oyuncusu Ezra Miller'ın barda şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden mikrofonu kaptığı ve 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığı da iddia edilmişti.
Aktörün, araya girenlerin çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmediği de belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Ezra Miller, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
Olay sonrası tacizden yargılanması devam eden ABD'li oyuncu, hakkındaki tüm suçlamalara rağmen 2023'te çekilecek olan süper kahraman filmi 'The Flash'te rol alacak.