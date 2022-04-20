Türkiye
CANLI | Japonya, Rusya'dan 38 ürünün ithalatına yasak getirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220420/tacizden-yargilanan-hollywood-oyuncusu-bu-kez-de-bir-kadina-sandalye-firlatti--1055697623.html
Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı
Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı
Daha önce taciz ve toplum düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan ABD'li oyuncu Ezra Miller, bu kez de bir kadına sandalye... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T09:48+0300
2022-04-20T09:55+0300
yaşam
hawaii
abd
hollywood
yıldız
taciz
tutuklama
gözaltı
sandalye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055697713_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_e132079b0537544ac3a2626a3742c6cc.png
Son dönemde rol aldığı 'Zack Snyder’s Justice League' ile gündemde olan 29 yaşındaki Hollywood oyuncusu Ezra Miller, 28 Mart'ta Hawaii'de bir barda meydana gelen olayın ardından taciz ve toplumun düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanmıştı.Olayın ardından kefaletle serbest bırakılan Miller, dün de Hawaii'deki Pāhoa kasabasında bir kadının kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle Hawai polisi tarafından gözaltına alındı. Polis raporuna göre film yıldızı, bir etkinlik için gittiği mekanda aniden 'öfkelendi' ve kısa bir tartışmadan sonra iddiaya göre 26 yaşındaki bir kadının kafasına sandalye fırlattı. Kadının kafasının yarıldığı bildirildi. Hawaii polisi, olaydan sonra Miller'ı takip edip gözaltına aldı. Ancak oyuncu, sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.28 Mart'ta Hawaii'de bir karaoke barda meydana gelen olayda, Hollywood oyuncusu Ezra Miller'ın barda şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden mikrofonu kaptığı ve 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığı da iddia edilmişti. Aktörün, araya girenlerin çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmediği de belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Ezra Miller, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.Olay sonrası tacizden yargılanması devam eden ABD'li oyuncu, hakkındaki tüm suçlamalara rağmen 2023'te çekilecek olan süper kahraman filmi 'The Flash'te rol alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220330/jim-carreyden-will-smithi-ayakta-alkislayanlara-hollywood-dediginiz-omurgasiz-bir-grup-insan-1055183780.html
hawaii
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055697713_85:0:596:383_1920x0_80_0_0_1ed19cb15f74a9423d61008574af3f72.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hawaii, abd, hollywood, yıldız, taciz, tutuklama, gözaltı, sandalye

Tacizden yargılanan Hollywood oyuncusu, bu kez de bir kadına sandalye fırlattı

09:48 20.04.2022 (güncellendi: 09:55 20.04.2022)
© AP PhotoEzra Miller
Ezra Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Daha önce taciz ve toplum düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan ABD'li oyuncu Ezra Miller, bu kez de bir kadına sandalye fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Son dönemde rol aldığı 'Zack Snyder’s Justice League' ile gündemde olan 29 yaşındaki Hollywood oyuncusu Ezra Miller, 28 Mart'ta Hawaii'de bir barda meydana gelen olayın ardından taciz ve toplumun düzenini bozma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Olayın ardından kefaletle serbest bırakılan Miller, dün de Hawaii'deki Pāhoa kasabasında bir kadının kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle Hawai polisi tarafından gözaltına alındı.
Polis raporuna göre film yıldızı, bir etkinlik için gittiği mekanda aniden 'öfkelendi' ve kısa bir tartışmadan sonra iddiaya göre 26 yaşındaki bir kadının kafasına sandalye fırlattı. Kadının kafasının yarıldığı bildirildi.
Hawaii polisi, olaydan sonra Miller'ı takip edip gözaltına aldı. Ancak oyuncu, sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.
28 Mart'ta Hawaii'de bir karaoke barda meydana gelen olayda, Hollywood oyuncusu Ezra Miller'ın barda şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden mikrofonu kaptığı ve 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığı da iddia edilmişti.
Aktörün, araya girenlerin çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmediği de belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Ezra Miller, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
Olay sonrası tacizden yargılanması devam eden ABD'li oyuncu, hakkındaki tüm suçlamalara rağmen 2023'te çekilecek olan süper kahraman filmi 'The Flash'te rol alacak.
Jim Carrey - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
YAŞAM
Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayanlara: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan
30 Mart, 23:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала