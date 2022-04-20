https://tr.sputniknews.com/20220420/tudkiyeb-baskani-et-satisinda-lobi-var-marketlerin-satis-mudurlerinin-mal-varliklari-incelenmeli-1055696729.html
TÜDKİYEB Başkanı: Et satışında lobi var, marketlerin satış müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli
TÜDKİYEB Başkanı: Et satışında lobi var, marketlerin satış müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli
Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T08:26+0300
2022-04-20T08:26+0300
2022-04-20T08:26+0300
türkiye
et
fiyat
lobi
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atandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik’ten dikkat çeken bir iddia geldi. Et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade eden Çelik, bu müdürlerin mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mera ve tarla ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini de üzdüğünü söyledi.Nihat Çelik, şöyle devam etti: “Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Market sahibi belki satın alma müdürünü keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de belki bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracaktır.”
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et, fiyat, lobi
TÜDKİYEB Başkanı: Et satışında lobi var, marketlerin satış müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli
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Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini iddia ederek, “Marketlerin satın alma müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli” dedi.
atandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik’ten dikkat çeken bir iddia geldi. Et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade eden Çelik, bu müdürlerin mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mera ve tarla ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini de üzdüğünü söyledi.
Nihat Çelik, şöyle devam etti: “Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Market sahibi belki satın alma müdürünü keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de belki bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracaktır.”