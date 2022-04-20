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https://tr.sputniknews.com/20220420/tutuklanan-haskologlunun-avukatlari-soz-konusu-paylasim-hukuka-ve-basin-ozgurlugune-tamamen-uygun--1055719240.html
Tutuklanan Haskoloğlu'nun avukatları: Paylaşım hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun
Tutuklanan Haskoloğlu'nun avukatları: Paylaşım hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T19:46+0300
2022-04-20T19:50+0300
türkiye
ibrahim haskoloğlu
avukat
gazeteci
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Haskoloğlu'nun avukatları Furkan Akbulut, Emrah Karatay, Mehmet Zengin ve Ege Balkuvvar yaptıkları açıklamada, "Müvekkilimiz, evveliyatta SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT ile paylaştığı ve vatandaşlarımız adına önlem alınması yönünde ihbarı izahatta bulunduğu veri zaafiyetine önlem alınmaması üzerine süreç katlanarak devam etmiş ve bu defa zaafiyetin bilinir olmasından medet umarak hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun bir paylaşımda bulunmuştur." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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ibrahim haskoloğlu, avukat, gazeteci

Tutuklanan Haskoloğlu'nun avukatları: Paylaşım hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun

19:46 20.04.2022 (güncellendi: 19:50 20.04.2022)
© Twitter İbrahim Haskoloğlu
İbrahim Haskoloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Twitter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanan Gazeteci Haskoloğlu'nun avukatları tutukluluğunun ardından yaptıkları açıklamada, "Müvekkilimizin paylaşımı hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygundur" dedi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Haskoloğlu'nun avukatları Furkan Akbulut, Emrah Karatay, Mehmet Zengin ve Ege Balkuvvar yaptıkları açıklamada, "Müvekkilimiz, evveliyatta SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT ile paylaştığı ve vatandaşlarımız adına önlem alınması yönünde ihbarı izahatta bulunduğu veri zaafiyetine önlem alınmaması üzerine süreç katlanarak devam etmiş ve bu defa zaafiyetin bilinir olmasından medet umarak hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun bir paylaşımda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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