https://tr.sputniknews.com/20220420/tutuklanan-haskologlunun-avukatlari-soz-konusu-paylasim-hukuka-ve-basin-ozgurlugune-tamamen-uygun--1055719240.html

Tutuklanan Haskoloğlu'nun avukatları: Paylaşım hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun

Tutuklanan Haskoloğlu'nun avukatları: Paylaşım hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T19:46+0300

2022-04-20T19:46+0300

2022-04-20T19:50+0300

türkiye

ibrahim haskoloğlu

avukat

gazeteci

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Haskoloğlu'nun avukatları Furkan Akbulut, Emrah Karatay, Mehmet Zengin ve Ege Balkuvvar yaptıkları açıklamada, "Müvekkilimiz, evveliyatta SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT ile paylaştığı ve vatandaşlarımız adına önlem alınması yönünde ihbarı izahatta bulunduğu veri zaafiyetine önlem alınmaması üzerine süreç katlanarak devam etmiş ve bu defa zaafiyetin bilinir olmasından medet umarak hukuka ve basın özgürlüğüne tamamen uygun bir paylaşımda bulunmuştur." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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ibrahim haskoloğlu, avukat, gazeteci