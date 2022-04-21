https://tr.sputniknews.com/20220421/belcika-disisleri-bakani-hasta-esine-yardim-edebilmek-icin-istifa-etti-1055737538.html

Belçika Dışişleri Bakanı, hasta eşine yardım edebilmek için görevi bıraktı

Belçika Dışişleri Bakanı, hasta eşine yardım edebilmek için görevi bıraktı

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin kanseri teşhisi konulan kocasına daha fazla zaman ayırabilmek için istifa ettiğini duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:24+0300

2022-04-21T13:24+0300

2022-04-21T13:31+0300

dünya

belçika

dışişleri bakanı

istifa

eş

kanser

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Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'in eşi Christopher Wilmes'e beyin kanseri teşhisi konuldu.Bunun ardından istifa ettiğini duyuran Dışişleri Bakanı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Görevim, Christopher ve çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı yardım ve rahatlığı sağlamama izin vermeyecek. Sürecin titizlik ve tam bağlılık gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.Wilmes, Twitter'da yaptığı paylaşımda ise "Onun her zaman bizim yanımızda olduğu gibi, ben de onun yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.2019-2020 döneminde Belçika'nın ilk kadın başbakanı olarak görev yapan 47 yaşındaki Wilmes, aynı zamanda ülkenin ilk kadın dışişleri bakanıydı.Wilmes'ten boşalan koltuğa kimin geçeceği ise henüz belli değil.

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belçika, dışişleri bakanı, istifa, eş, kanser