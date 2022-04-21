https://tr.sputniknews.com/20220421/chp-ikinci-milletin-sesi-mitingini-21-mayis-cumartesi-gunu-bursada-yapacak-1055734688.html

CHP, ikinci 'Milletin Sesi' mitingini 21 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da yapacak

CHP, ikinci 'Milletin Sesi' mitingini 21 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da yapacak

CHP'nin Ramazan ayından sonra gerçekleştireceği 'Milletin Sesi' mitinglerinin ikincisinin adresi belli oldu. CHP mitingini 21 Mayıs tarihinde Bursa'da yapacak. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T12:03+0300

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2022-04-21T12:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bursa

miting

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Geçen yılın sonunda CHP genel merkezinden iktidarı erken seçime zorlamak için mitingler yapılacağı duyuruldu.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, geçen haftalarda Et ve Süt Kurumu'na giden ancak kendisine randevu verilmeyen Kılıçdaroğlu Ramazan ayından sonra 'Milletin Sesi' mitinglerine devam edeceklerini açıkladı. Ardından hazırlıklar başladı, CHP Genel Merkezi yaklaşık 10 gün önce Bursa il başkanlığını arayarak miting bilgisini paylaştı. Bunun üzerin il başkanlığı kentin milletvekilleri il başkanı, ilçe başkanları toplantı yaptı. Ve 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00 tarihi kararlaştırıldı. Milletin sesi mitinglerinin her ay farklı bir şehirde yapılması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220419/kilicdaroglu-suriyeli-kardeslerimizi-kendi-ulkelerine-kendi-iradeleriyle-gonderecegiz-1055675467.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, miting