https://tr.sputniknews.com/20220421/ciftci-sayisi-bir-yilda-75-bin-azalarak-500-binin-altina-geriledi-1055734520.html
Çiftçi sayısı bir yılda 75 bin azalarak, 500 binin altına geriledi
Çiftçi sayısı bir yılda 75 bin azalarak, 500 binin altına geriledi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre; Türkiye'de çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:16+0300
2022-04-21T12:16+0300
2022-04-21T12:16+0300
türkiye
çiftçi
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üretim
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TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 116. sayısı yayımlandı. Dünya gazetesinin haberine göre, ocak ayında esnaf sayısında yüzde 9.1 (210 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 13.2 (75 bin) düşüş görüldü. Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine geriledi. Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1.6 ile sınırlı oldu.
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çiftçi, türkiye, üretim
Çiftçi sayısı bir yılda 75 bin azalarak, 500 binin altına geriledi
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre; Türkiye'de çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştü.
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 116. sayısı yayımlandı.
Dünya gazetesinin haberine göre, ocak ayında esnaf sayısında yüzde 9.1 (210 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 13.2 (75 bin) düşüş görüldü.
Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine geriledi.
Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1.6 ile sınırlı oldu.