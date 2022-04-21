https://tr.sputniknews.com/20220421/enerji-bakani-2020de-dunyanin-en-buyuk-deniz-su-alti-dogalgaz-kesiflerinden-birine-imza-attik-1055754125.html

Enerji Bakanı: 2020'de dünyanın en büyük deniz su altı doğalgaz keşiflerinden birine imza attık

Enerji Bakanı: 2020'de dünyanın en büyük deniz su altı doğalgaz keşiflerinden birine imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T22:03+0300

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2022-04-21T22:04+0300

politika

doğalgaz

afyonkarahisar

akdeniz

karadeniz

bor

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Dönmez, Kanlıca Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın özellikle hem yer altı kaynakları, hem de yer üstü zenginlikleri açısından bu bölgede son yıllarda yıldızı parlayan kentlerden birisi olduğunu söyledi.Şehrin, artık sadece Türkiye'deki iç pazara hitap eden ürünleriyle değil, dışarıya da ihraç edebilecek kalite ve miktarda bir potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Dönmez, "İnşallah bunun sayısı ve miktarı giderek artacak. Son 20 yılda bakanlık olarak Afyonkarahisar'a 4.1 milyar liralık yatırım yapmışız. Yatırımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu temel altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:Madende de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerini vurgulayan Dönmez, "Ham madde ihracatını azaltıyoruz, ara mamul uç ürün çok daha katma değeri yüksek ürünlere yöneliyoruz. Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak rekor kırdık. Bu yıl da inşallah 1.2 milyar dolarlar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Uç ürünlere yöneldik. Bor Karbür Fabrikasını hizmete açacağız." diye konuştu.

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doğalgaz, afyonkarahisar, akdeniz, karadeniz, bor