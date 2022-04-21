https://tr.sputniknews.com/20220421/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-ile-gorustu-1055748170.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T17:17+0300

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2022-04-21T17:17+0300

türkiye

nureddin nebati

christine lagarde

abd

hazine ve maliye bakanlığı

türkiye

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ABD'de bulunan ve burada G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu.Bakan, görüşmenin 'verimli' geçtiğini ifade etti.Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili olarak "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katildi-risklere-karsi-beraber-hareket-etmeliyiz-1055728149.html

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nureddin nebati, christine lagarde, abd, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye