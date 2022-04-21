https://tr.sputniknews.com/20220421/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-ile-gorustu-1055748170.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:17+0300
2022-04-21T17:17+0300
2022-04-21T17:17+0300
türkiye
nureddin nebati
christine lagarde
abd
hazine ve maliye bakanlığı
türkiye
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ABD'de bulunan ve burada G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu.Bakan, görüşmenin 'verimli' geçtiğini ifade etti.Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili olarak "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katildi-risklere-karsi-beraber-hareket-etmeliyiz-1055728149.html
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nureddin nebati, christine lagarde, abd, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
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G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu. Bakan, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.
ABD'de bulunan ve burada G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu.
Bakan, görüşmenin 'verimli' geçtiğini ifade etti.
Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili olarak "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.