Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220421/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-ile-gorustu-1055748170.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:17+0300
2022-04-21T17:17+0300
türkiye
nureddin nebati
christine lagarde
abd
hazine ve maliye bakanlığı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055748051_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2844f2e0357aefe6df8bba19cd77f06d.jpg
ABD'de bulunan ve burada G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu.Bakan, görüşmenin 'verimli' geçtiğini ifade etti.Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili olarak "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katildi-risklere-karsi-beraber-hareket-etmeliyiz-1055728149.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055748051_79:0:990:683_1920x0_80_0_0_8fedd3f4e01fdb76f4a8d7a6625ec02a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, christine lagarde, abd, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü

17:17 21.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin Nebati
Abone olTelegram
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu. Bakan, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.
ABD'de bulunan ve burada G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile buluştu.
Bakan, görüşmenin 'verimli' geçtiğini ifade etti.
Bakan Nebati, görüşmeyle ilgili olarak "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı: Risklere karşı beraber hareket etmeliyiz
06:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала