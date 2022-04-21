https://tr.sputniknews.com/20220421/kremlin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekatin-planlarinda-degisiklik-yok-1055739766.html
Kremlin: Ukrayna'daki özel askeri harekatın planlarında değişiklik yok
Kremlin: Ukrayna'daki özel askeri harekatın planlarında değişiklik yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'deki Azovstal bölgesinde taarruzu iptal edip onun yerine kuşatma yapılması talimatı vermesini değerlendiren... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:40+0300
2022-04-21T13:40+0300
2022-04-21T14:17+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
açıklama
ukrayna
mariupol
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel harekat plana göre devam ediyor. Aşırı milliyetçi oluşumların yoğunlaştığı bir bölge haline gelen Mariupol özgürleştirildi. Bugün Savunma Bakanı, barışçıl yaşamı tesis etme, sivillerin dönme imkanı bulunduğunu rapor etti. Azovstal fabrikasına gelirsek, burası, kalan aşırı milliyetçi grupların tamamen kuşatıldığı münferit bir tesis" dedi.'Ukraynalı askerler, Mariupol'ü insani koridorlardan terk etme imkanına sahip'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Mariupol'deki Ukrayna güçlerine insani koridorlar üzerinden güvenli geçiş imkanı sunulması karşılığında Rus askerleri serbest bırakma teklifini yorumlayan Peskov, "Ukraynalı güçler, bu imkana Zelenskiy'in açıklamasından önce de sahipti" hatırlatmasında bulundu.'Kiev'in tekliflerimize vereceği yanıtı bekliyoruz'Peskov'a müzakerelerin gidişatı hakkında yeni bilgi olup olmadığı soruldu.Rusya'nın müzakere süreci kapsamında sunduğu tekliflerine Kiev'in yanıtını beklediğini kaydeden Peskov, "Fakat Zelenskiy'in herhangi bir belge almadığına ve görmediğine dair açıklamasını hepimiz duyduk. Bu, birtakım soru işaretleri doğuruyor. Neden sunduğumuz metin hakkında Zelenskiy'e bilgi vermiyorlar?" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'nın Kırım Köprüsü açıklaması, terör saldırısı ilanıdır'Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov'un Kiev'in Kırım Köprüsü'ne füze saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Peskov, bunun bir terör saldırısının ilanından başka bir şey olmadığını, yargı tarafından cezalandırılması gerektiğini vurguladı.Peskov, köprü çevresinde ve tüm stratejik tesislerin çevresinde ilgili kurumlarca gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html
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kremlin, dmitriy peskov, açıklama, ukrayna, mariupol, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Kremlin: Ukrayna'daki özel askeri harekatın planlarında değişiklik yok
13:40 21.04.2022 (güncellendi: 14:17 21.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'deki Azovstal bölgesinde taarruzu iptal edip onun yerine kuşatma yapılması talimatı vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun Rusya'nın harekat kapsamındaki hedeflerinin değiştiği anlamına gelmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel harekat plana göre devam ediyor. Aşırı milliyetçi oluşumların yoğunlaştığı bir bölge haline gelen Mariupol özgürleştirildi. Bugün Savunma Bakanı, barışçıl yaşamı tesis etme, sivillerin dönme imkanı bulunduğunu rapor etti. Azovstal fabrikasına gelirsek, burası, kalan aşırı milliyetçi grupların tamamen kuşatıldığı münferit bir tesis" dedi.
'Ukraynalı askerler, Mariupol'ü insani koridorlardan terk etme imkanına sahip'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Mariupol'deki Ukrayna güçlerine insani koridorlar üzerinden güvenli geçiş imkanı sunulması karşılığında Rus askerleri serbest bırakma teklifini yorumlayan Peskov, "Ukraynalı güçler, bu imkana Zelenskiy'in açıklamasından önce de sahipti" hatırlatmasında bulundu.
'Kiev'in tekliflerimize vereceği yanıtı bekliyoruz'
Peskov'a müzakerelerin gidişatı hakkında yeni bilgi olup olmadığı soruldu.
Rusya'nın müzakere süreci kapsamında sunduğu tekliflerine Kiev'in yanıtını beklediğini kaydeden Peskov, "Fakat Zelenskiy'in herhangi bir belge almadığına ve görmediğine dair açıklamasını hepimiz duyduk. Bu, birtakım soru işaretleri doğuruyor. Neden sunduğumuz metin hakkında Zelenskiy'e bilgi vermiyorlar?" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'nın Kırım Köprüsü açıklaması, terör saldırısı ilanıdır'
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov'un Kiev'in Kırım Köprüsü'ne füze saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Peskov, bunun bir terör saldırısının ilanından başka bir şey olmadığını, yargı tarafından cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Peskov, köprü çevresinde ve tüm stratejik tesislerin çevresinde ilgili kurumlarca gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ekledi.