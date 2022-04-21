https://tr.sputniknews.com/20220421/mebden-lisede-devamsizliktan-kalan-ogrenciye-mesleki-egitim-merkezlerine-gecis-hakki-1055742604.html

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T14:49+0300

2022-04-21T14:49+0300

2022-04-21T14:49+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

meslek lisesi

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042913543_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9148955edf70eec057044042b8dae390.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, liselerde devamsızlıkları nedeniyle derslere devam etme hakkını kaybeden öğrencilere, istemeleri halinde kayıtlarını mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilmelerine imkan sağlandı.Bakanlığın bu düzenleme ile liselerde öğrenim hakkı devam eden ancak devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan yeni öğrenim haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçladığı öğrenildi.Öte yandan bu öğrencilerin, istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme hakları da olacak. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.Geldikleri okullara dönme hakkıBakanlığın yeni düzenlemesinde, liselerde öğrenim görmekte iken mesleki eğitim merkezine nakil ve geçiş yapan öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere geldikleri okullarına dönebilmelerine imkan tanıyan yeni bir madde de yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/milli-egitim-bakani-ozer-mulakat-kanunda-var-bakanligin-tercihi-degil-1052692185.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, meslek lisesi, öğrenci