https://tr.sputniknews.com/20220421/merkez-bankasi-liralasma-odakli-yaklasima-devam-edilecek-1055741834.html

Merkez Bankası: Liralaşma odaklı yaklaşıma devam edilecek

Merkez Bankası: Liralaşma odaklı yaklaşıma devam edilecek

Merkez Bankası paylaştığı toplantı metninde enflasyonun, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyetlerinden kaynaklandığını belirterek, “Para... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T14:39+0300

2022-04-21T14:39+0300

2022-04-21T14:41+0300

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özet metni yayımladı. TCMB metinde enflasyonun jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.Metinde para politikasına ilişkin olarak ise liralaşmanın odaklı sürecin devam ettiğini vurguladı. Açıklamada makroihtiyati politika setinin de güçlendirileceğini belirterek "Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi.‘Enerji fiyatlarında ulaşılan yüksek seviyelerin olumsuz yansımaları belirginleşmiştir’TCMB'nin özet metninde şu ifadeler yer aldı:“Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir.Jeopolitik gelişmelerle kayda değer şekilde güçlenen emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik sürecinde süregelen aksaklıklar üretici fiyatlarını Mart ayında da olumsuz etkilemeye devam etmiş, yıllık üretici enflasyonu başta enerji olmak üzere tüm alt gruplarda yükselmiştir. Enerji fiyatlarında ulaşılan yüksek seviyelerin olumsuz yansımaları belirginleşmiştir. Alt gruplar bazında aylık değişimler dikkate alındığında, rafine petrol ürünleri, inşaat ile bağlantılı ürünler, metaller, elektrik-gaz üretimi ile dağıtımı, temel eczacılık, tütün ve gıda ürünleri bu dönemde öne çıkan kalemler olmuştur.‘Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir’Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir.Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.‘Liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika süreci devam ediyor’Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, para takası (swap) miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır.Bu çerçevede, Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerindeki gecikmeli etkileri, kur korumalı mevduat ürünlerine yönelik gelişmelerin ters para ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve fiyat istikrarı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve gerekli politika tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir."

https://tr.sputniknews.com/20220421/tuketici-guven-endeksi-nisan-ayinda-yuzde-73-dustu-1055731402.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)