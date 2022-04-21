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https://tr.sputniknews.com/20220421/nikaragua-aciklarinda-67lik-deprem-1055733100.html
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem kaydedildi ancak tsunami alarmı verilmedi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
nikaragua
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nun batı kıyısı açıklarında 6.7'lik deprem meydana geldi.Yerel saatle 01.42'de yerin 25.3 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
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nikaragua, deprem

Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem

11:15 21.04.2022 (güncellendi: 11:29 21.04.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem kaydedildi ancak tsunami alarmı verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nun batı kıyısı açıklarında 6.7'lik deprem meydana geldi.
Yerel saatle 01.42'de yerin 25.3 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
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