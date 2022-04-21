https://tr.sputniknews.com/20220421/nikaragua-aciklarinda-67lik-deprem-1055733100.html
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem kaydedildi ancak tsunami alarmı verilmedi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T11:15+0300
2022-04-21T11:15+0300
2022-04-21T11:29+0300
dünya
nikaragua
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nun batı kıyısı açıklarında 6.7'lik deprem meydana geldi.Yerel saatle 01.42'de yerin 25.3 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
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nikaragua, deprem
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem
11:15 21.04.2022 (güncellendi: 11:29 21.04.2022) Abone ol
Nikaragua açıklarında 6.7'lik deprem kaydedildi ancak tsunami alarmı verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nun batı kıyısı açıklarında 6.7'lik deprem meydana geldi.
Yerel saatle 01.42'de yerin 25.3 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.