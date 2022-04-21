https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-savunma-bakanligi-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-14-askeri-unsuru-vuruldu-1055752815.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 14 askeri unsuru vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 14 askeri unsuru vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 14 askeri unsurunu vurduklarını... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:04+0300

2022-04-21T21:04+0300

2022-04-21T21:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Gün içinde yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14 unsuruna atış yapıldı. Popasnaya yerleşim bölgesindeki atışlar sonucu bir komuta merkezi, iki mühimmat deposu, insan gücünün ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı iki saha ve aşırı milliyetçilerin iki tutunma noktası vuruldu” diye konuştu.Şnurki ve Slavyansk yerleşimlerindeki mühimmat depolarının da imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Çerkasskoye ve Aleksandrovka bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatı vuruldu. 120'ye yakın aşırı milliyetçinin yanı sıra 30'dan fazla zırhlı araç ve otomobil imha edildi” ifadelerini kullandı.‘Rus hava araçları gün içinde Ukrayna’nın 64 askeri unsurunu vurdu’Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik hava araçları gün içinde Ukrayna'nın 64 askeri unsurunu vurdu. Krasnıy Liman ve Drobışevo yerleşim bölgelerinde insan gücü ile askeri teçhizatın yoğunlaştığı 17 saha, ayrıca Zaporojye kenti bölgesinde iki füze ve topçu silahları deposu imha edildi” bilgisini aktardı.‘Rus füze ve topçu birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun 450 unsurunu vurdu’Rus füze ve topçu birliklerinin gün içinde Ukrayna ordusunun 450 askeri unsuru imha ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Bunların arasında 14 komuta merkezi, ayrıca Harkov bölgesinde Velikaya Kamışevaha, Çervonoye, Paşkovo ve Novaya Dmitrovka yerleşimlerinde insan gücünün ve teçhizatın yığıldığı 429 tutunma noktası ve saha bulunuyor” ifadelerini kullandı.Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Yasnoye yerleşimi bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü” bilgisini verdi.‘Rus ordusu Ukrayna’da 500’den fazla İHA ve 2 bin 500’e yakın tank ve savaş aracı imha etti’Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 106 helikopter, 512 insansız hava aracı, 254 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 422 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 266 çok namlulu roketatar sistemi, bin 51 sahra ve havan topu ile 2 bin 274 adet özel askeri araç imha edildiği” bilgisini verdi.

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ukrayna, ukrayna krizi, konaşenkov, igor konaşenkov