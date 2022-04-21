Türkiye'de Rus turistler için ikinci havayolu şirketi kuruluyor
Rus turistlerin Türk sahil beldelerine taşınması için Antalya merkezli ikinci havayolu şirketinin kurulma aşamasında olduğu belirtildi.
AirportHaber'in edindiği bilgiye göre Antalya merkezli kurulacak ikinci havayolu şirketi Mavi Gök Havacılık (MGA Havacılık) olacak.
MGA Havacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ön izini aldı.
Süreç hızlı devam ediyor ve kuruluşun kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Şirketin faaliyetlerine iki Boeing 737-900 ve iki adet de Boeing 777 tipi uçak ile başlayacağı belirtildi.
Şirketin teknik, mühendislik, muhasebe, finans, lojistik ve kalite organizasyonlarının hazır olduğu da aktarıldı.
Uçuş İşletme, kabin hizmetleri, ekip planlama, OCC gibi departmanların istihdamıyla ilgili süreç devam edecek.
Öte yandan şirkete 4 uçaklık filo için deneyimli uçuş ekibi alınacağı, bunun da 50 kadar pilot olarak belirlendiği ifade edildi. Başvuruların olduğu ancak transfer yasağı olduğu için yeterli başvuru alınamadığı öğrenildi. Bu nedenle de yabancı pilot istihdamının söz konusu olabileceği ifade edildi.
Şirket Mavi Gök Havacılık adıyla devam edecek.
İlk etapta Rusya ağırlıklı uçuşlar olacak ama devam sürecinde başka pazarlara da açılmak söz konusu olabilecek.
MGA Havacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ön izini aldı.
Süreç hızlı devam ediyor ve kuruluşun kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Şirketin faaliyetlerine iki Boeing 737-900 ve iki adet de Boeing 777 tipi uçak ile başlayacağı belirtildi.
Şirketin teknik, mühendislik, muhasebe, finans, lojistik ve kalite organizasyonlarının hazır olduğu da aktarıldı.
Uçuş İşletme, kabin hizmetleri, ekip planlama, OCC gibi departmanların istihdamıyla ilgili süreç devam edecek.
Öte yandan şirkete 4 uçaklık filo için deneyimli uçuş ekibi alınacağı, bunun da 50 kadar pilot olarak belirlendiği ifade edildi. Başvuruların olduğu ancak transfer yasağı olduğu için yeterli başvuru alınamadığı öğrenildi. Bu nedenle de yabancı pilot istihdamının söz konusu olabileceği ifade edildi.
Şirket Mavi Gök Havacılık adıyla devam edecek.
İlk etapta Rusya ağırlıklı uçuşlar olacak ama devam sürecinde başka pazarlara da açılmak söz konusu olabilecek.