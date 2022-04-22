https://tr.sputniknews.com/20220422/ab-kilavuzu-putini-yenmek-icin-evi-isitma-klimayi-acma-araba-kullanma-ve-evden-calis--1055769836.html

AB kılavuzu: Putin'i yenmek için evi ısıtma, klimayı açma, araba kullanma ve evden çalış

AB kılavuzu: Putin'i yenmek için evi ısıtma, klimayı açma, araba kullanma ve evden çalış

Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa'da, 'Rus enerjisine bağımlılıktan' çıkmak adına daha az ısınma, daha az yıkanma çağrıları resmi AB... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:26+0300

2022-04-22T13:26+0300

2022-04-22T13:26+0300

ukrayna krizi

ab

avrupa birliği

uluslararası enerji ajansı (iea)

fatih birol

rusya

ukrayna

enerji

petrol

doğalgaz

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Gıda ve enerji fiyatlarının körüklediği rekor enflasyon döngüsünden nasıl çıkılacağını düşünen Avrupalılara, hükümetler "Sorumlusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" izahatını sunarken, AB'den de "Putin'i yenmek için evden çalış" tavsiyesi geldi. AB'nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile birlikte oluşturduğu plan, tipik bir hanenin yılda enerji masraflarından 450 euro tasarruf yapmasını öngörüyor. 'Bana düşen rolü oynamak' (Playing My Part) başlıklı 9 maddeli plan kapsamında, Avrupalılardan daha az araba kullanmaları, toplu taşımayı yeğlemeleri, klimayı açmamaları ve haftada 3 gün evden çalışmaları isteniyor. Planda şöyle çağrılar yer alıyor:* Evinizi kışın daha az ısıtın, yazın klimayı daha az çalıştırın. * Otoyollarda daha yavaş sürün, aracın havalandırmasını açmayın ki, daha az yakıt tüketin. * Uçak yerine tren kullanın. * Toplu taşımayla yolculuk edin, yürüyün ya da bisiklete binin.* Otomobil kullanılmayan pazar günü kampanyası uygulanmasını teşvik edin. * Fosil yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı olabilecek ev yalıtımına, akıllı dijital termostatlara ve dijital arabalara yatırım yapmayı değerlendirin.1973'deki petrol krizinin ardından 1974'te OECD bünyesinde hükümetlerarası bir organizayon olarak kurulan IEA'nın Başkanı Fatih Birol, Avrupalılardan kışın donmalarını, yazın pişmelerini isteyen planı şöyle gerekçelendirdi: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra gördüğümüz korkunç insani ıstırap sahneleriyle karşı karşıya kalan Avrupa'daki insanlar harekete geçmek istiyor."“Bu kılavuzdaki bize hemen hiç rahatsızlık vermeyecek takibi kolay adımlar, Rusya ordusuna para akışını azaltabilecek ve ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir gezegene giden yola girmememize yardımcı olabilecek."IEA'nın hesabına göre, AB'deki her yurttaş bu tavsiyelere uyarsa, 1) her yıl 120 süper tankeri doldurmaya yetecek 220 milyon varil petrol tasarrufu, 2) yaklaşık 20 milyon evi ısıtmaya yetecek 17 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacak. Geçen ay AB, bloğu 2030 yılına kadar Rus enerjisi ithalatından bağımsız hale getirme planı açıklamıştı. Ancak AB'nin ekonomik devi Almanya'da, sanayinin çarklarının durması riskiyle karşı karşıya bulunan hükümet, bunun kısa vadede hayata geçirilemeyecek bir plan olduğu açıklamalarını yapıyor.

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ab, avrupa birliği, uluslararası enerji ajansı (iea), fatih birol, rusya, ukrayna, enerji, petrol, doğalgaz, ithalat, yaptırım, plan, tasarruf