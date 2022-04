https://tr.sputniknews.com/20220422/bakan-soylu-guvenlik-gucleriyle-sahur-yapti-dogu-ve-guneydoguda-allaha-hamdolsun-bir-huzur-var-1055760322.html

Bakan Soylu, güvenlik güçleriyle sahur yaptı: 'Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a hamdolsun bir huzur var'

2022-04-22T06:46+0300

2022-04-22T06:46+0300

2022-04-22T06:46+0300

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen sahur programında jandarma, polis, güvenlik korucuları ve bekçilerle bir araya geldi.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, jandarmadan polise ve sahil güvenliğe kadar bakanlığın bütün birimlerinde çok ciddi teknolojik gelişmeler elde ettiklerini söyledi."Vatandaşlar en çok asayişten memnun"Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yıl yaptığı araştırmada, vatandaşların en çok asayişten memnun olduğunun belirlendiğini dile getiren Soylu, yaklaşık 3 yıldır asayiş hizmetleri açısından büyük bir memnuniyet olduğunu belirtti.Suç ve suçluyla mücadelede kararlı ama vatandaşlara müşfik bir anlayışı uygulamak durumunda olduklarını dile getiren Soylu, "Allah razı olsun. Arkadaşlarımız da bu görevlerini hakkıyla yerine getirebilmek için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Hepinize minnettarız. Hepiniz giydiğiniz üniformaların hakkını veriyorsunuz. Vatandaşımız memnun" diye konuştu. Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Geldiğimiz noktada Doğu ve Güneydoğu'da Allah’a hamdolsun bir huzur var. Bunu istismar etmek isteyenler muhakkak olacaktır. Ama devletimizin geldiği noktada bunu denemeye çalışanlar karşılıklarını alacaklardır. Bizim huzurumuzun bozulmasına yönelik bir tahammülümüz söz konusu değildir. Hepiniz üniformalarınızın hakkını veriyorsunuz. Diyarbakır'da huzurun yeşerdiği bir ortamda bunun aynı periyotta gidebilmesi için gayretinizi devam ettiriyorsunuz. Milletimizin sizden beklentisi budur. Milletimiz güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir.""Terör defterini kapatmamız ve önümüze bakmamız lazım"Her yılı bir yıl öncesine göre çok daha iyi noktaya götürdüklerini belirten Soylu, bu yılın da geçen yıldan daha iyi olacağını, bütün dua ve temennilerinin bu olduğunu dile getirdi.Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizden emin olan milyarlar var. Onun için içerinin huzuru bizim için en önemli meseledir. Gözümüzü dört açmak, çok dikkatli olmak, fitneye fırsat vermemek, kötülüklere engel olmak zorundayız ve işimizi en iyi yapmak zorundayız. İHA'sı, SİHA'sı, atak helikopteri, her türlü mühimmatı bugün jandarmamızda da polisimizde de var. Bunlar hayaldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de özellikle iç güvenliğin her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. Elbette her meselenin çok daha iyi geleceği günler de yakın olacaktır. Ama iddiamız şudur, tam 45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti. Bizim yaşımızda olanlar doğduğundan itibaren terör örgütünün adıyla beraber büyüdüler. Bu defteri kapatmamız ve önümüze bakmamız lazım.""Ülkemizi istediği hedeflerle buluşturmamak için çaba sarf edenlere ciddi dersler vereceğiz"Cumhuriyetin 100'üncü yılına doğru gidildiğini anlatan Soylu, "Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken Türkiye'ye başkalarının talimatlarıyla, beslemesiyle bize arkadaşlarımızı hasret bırakan, bizi bize hasret bırakan, milletimizin bir tarafını sürekli olarak sıkıntıya sokan, ülkemizi istediği hedeflerle buluşturmamak için çaba sarf edenlere ciddi dersler vereceğiz" sözlerini kullandı.Karabağ'da çok sevindiklerini, Libya'daki barışı tesis etmeye çalışırken çok gururlandıklarını dile getiren Soylu, kapalı Maraş açık Maraş haline geldiğinde attıkları o adımın kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı:"Önümüzdeki günlerde bu milleti mutlu edecek, tarihimize de güzel imzalar atacak, güzel adımlarla ülkemizi buluşturacağız. Allah da bizim yardımcımız olacak. Biz yolunda yürüyeceğiz. Gayret bizden tevekkül Allah'tan. Bundan 100 yıl sonraki nesiller sizi dualarla anacaklar. Çünkü büyük işler başarıyorsunuz. Bunu görüyoruz. Bu sadece maddi bir birikimle olmaz. Bu aynı zamanda bir milletin yükselirken maneviyatının kaybetmemesiyle olur. Bir millet yükselirken eğer şımarırsa, geçmişini unutursa büyük derslerle karşı karşıya kalır. Tarihini unutursa, değerlerini ve inancını unutur, ondan yoksun kalırsa büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır.""Karşı karşıya kaldığımız belalar sizin ortaya koyduğunuz başarının altında ezilmektedir"Gayret göstereceklerini, mücadele edeceklerini belirten Soylu, "Bizi arzularımızla buluşturacak olan cenabı Allah'tır. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Bu vesileyle milletimizin dualarında olduğunuzu söylemek isterim. Siz bizim ve bu milletimizin kahramanlarısınız. Bunu günlerce anlatsam doymam. Çünkü karşı karşıya kaldığımız belalar, musibetler ve düşmanlıklar aslen sizin ortaya koyduğunuz başarının altında ezilmektedir" diye konuştu.Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın katıldı.

