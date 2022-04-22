Türkiye
SON DAKİKA| Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220422/basak-cengizi-kilicla-olduren-can-goktug-boza-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1055774596.html
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T15:01+0300
2022-04-22T15:02+0300
türkiye
başak cengiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:73:701:467_1920x0_80_0_0_4295cb3639137b53e57d8d882712981a.jpg
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:7:701:532_1920x0_80_0_0_9edac6e662710df22f051a74c1dec7a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başak cengiz

Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

15:01 22.04.2022 (güncellendi: 15:02 22.04.2022)
© DHACan Göktuğ Boz
Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала