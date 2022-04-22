https://tr.sputniknews.com/20220422/basak-cengizi-kilicla-olduren-can-goktug-boza-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1055774596.html
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T15:01+0300
2022-04-22T15:01+0300
2022-04-22T15:02+0300
türkiye
başak cengiz
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Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
türkiye
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başak cengiz
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
15:01 22.04.2022 (güncellendi: 15:02 22.04.2022) Abone ol
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Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.