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Drift yapıp sosyal medyada paylaşan dört sürücüye 44 bin 870 lira ceza
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan dört sürücüye 44 bin 870 lira ceza
İstanbul'da drift yapan ve sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL para cezası kesildi. Ayrıca 3 sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle el... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T16:36+0300
2022-04-22T16:39+0300
drift
türkiye
istanbul
para cezası
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinden denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Parkı civarında 2 aracın drift ve makas attığı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edildi.Ayrıca Ümraniye'de Deve Geçidi Tüneli içerisinde bir aracın drift yaparak kalkış yaptığı görüntülerinin paylaşıldığı, Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde aracın drift yaparak seyrettiği görüntülerin paylaşılması üzerine, ekipler harekete geçti.Çalışmalarda tespit edilen Harun K. isimli sürücüye, drift suçundan 9 bin 125 TL, teknik değişiklik suçundan 196 TL, sürücü belgesi daimi olarak iptal olduğu halde araç kullanmak suçundan da 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Fırat N. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL, makas suçundan 1 bin 823 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL, abart egzoz suçundan 1 bin 823 TL para cezası yazıldı. Abdullah Ayhan T. isimli sürücüye de drift suçundan 9 bin 125 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL para cezası kesildi. Mert S. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL para cezası ile cezalandırıldı. 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Fırat N., Abdullah Ayhan T. ve Mert S.'nın ise sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, 2 araç 60 gün süre ile trafikten menedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220402/asker-eglencesinde-drifte-33-bin-lira-ceza-1055264631.html
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drift, istanbul, para cezası

Drift yapıp sosyal medyada paylaşan dört sürücüye 44 bin 870 lira ceza

16:36 22.04.2022 (güncellendi: 16:39 22.04.2022)
© DHASosyal medyada drift
Sosyal medyada drift - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
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İstanbul'da drift yapan ve sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL para cezası kesildi. Ayrıca 3 sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinden denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Parkı civarında 2 aracın drift ve makas attığı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edildi.
Ayrıca Ümraniye'de Deve Geçidi Tüneli içerisinde bir aracın drift yaparak kalkış yaptığı görüntülerinin paylaşıldığı, Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde aracın drift yaparak seyrettiği görüntülerin paylaşılması üzerine, ekipler harekete geçti.
Çalışmalarda tespit edilen Harun K. isimli sürücüye, drift suçundan 9 bin 125 TL, teknik değişiklik suçundan 196 TL, sürücü belgesi daimi olarak iptal olduğu halde araç kullanmak suçundan da 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Fırat N. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL, makas suçundan 1 bin 823 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL, abart egzoz suçundan 1 bin 823 TL para cezası yazıldı. Abdullah Ayhan T. isimli sürücüye de drift suçundan 9 bin 125 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL para cezası kesildi. Mert S. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL para cezası ile cezalandırıldı. 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Fırat N., Abdullah Ayhan T. ve Mert S.'nın ise sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, 2 araç 60 gün süre ile trafikten menedildi.
İstanbul Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan iki araç sürücüsüne 33 bin 730 lira ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
TÜRKİYE
Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza
2 Nisan, 18:44
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