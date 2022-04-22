https://tr.sputniknews.com/20220422/emekli-bayram-ikramiyeleri-27-29-nisanda-yatirilacak-1055765545.html

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ikramiye

emekli ikramiyesi

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ödeme

türkiye

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Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söylemişti. Buna göre ödemeler bir gün erkene alınmış oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220221/emekliye-2-bin-tl-ikramiye-gundemde--1054095603.html

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