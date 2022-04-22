Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220422/emekli-bayram-ikramiyeleri-27-29-nisanda-yatirilacak-1055765545.html
Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak
Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:30+0300
2022-04-22T11:30+0300
ekonomi
ikramiye
emekli ikramiyesi
bayram
ödeme
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/39/1041653915_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a94b65d188a85dd9c2e7c6da14a92dd.jpg
Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söylemişti. Buna göre ödemeler bir gün erkene alınmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/emekliye-2-bin-tl-ikramiye-gundemde--1054095603.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/39/1041653915_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8da62a6385cc152811a2d3e55fdd328b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram, ödeme, türkiye

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da yatırılacak

11:30 22.04.2022
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söylemişti. Buna göre ödemeler bir gün erkene alınmış oldu.
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan.
4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
EKONOMİ
Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde
21 Şubat, 23:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала