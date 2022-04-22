https://tr.sputniknews.com/20220422/eski-boksor-mike-tyson-ucakta-kendisini-taciz-eden-adami-yumrukladi-1055776305.html

Eski boksör Mike Tyson, uçakta kendisini taciz eden adamı yumrukladı

Eski boksör Mike Tyson, uçakta kendisini taciz eden adamı yumrukladı

Ünlü eski boksör Mike Tyson, San Francisco’dan Florida’ya gitmek için bindiği uçağın Business bölümünde bir yolcuyu yumruklarken görüntülendi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T15:32+0300

2022-04-22T15:32+0300

2022-04-22T16:03+0300

yaşam

mike tyson

yumruk

uçak

boksör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0c/1042638320_0:0:3555:2001_1920x0_80_0_0_1b8f76cdfa53d62d118f64fcc46046d3.jpg

Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya havalanan uçakta başka bir yolcuyla arbedeye karıştı. Eski boksör, kabinde tam arkasında oturan bir kişiye birkaç yumruk atarak gündem oldu.TMZ, olay anının görüntülerini paylaştı. Görgü tanıklarına göre, eski ağır siklet dünya şampiyonu başlangıçta yolcularla oldukça samimiydi.Ancak arkasında oturan adam tarafından defalarca kışkırtıldıktan Tyson'ın sabrı tükendi. Görgü tanıkları ayrıca Mike Tyson ile uğraşan kişinin aşırı derecede sarhoş olduğunu ifade etti.Yaralanan şahıs uçaktan iner inmez tıbbi müdahale alırken, konuyla ilgili olarak polise ifade verdi.

https://tr.sputniknews.com/20201130/mike-tyson-gosteri-mac-oncesi-esrar-ictigini-soyledi-icmeden-duramiyorum-uzgunum-1043313500.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mike tyson, yumruk, uçak, boksör