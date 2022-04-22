https://tr.sputniknews.com/20220422/eski-boksor-mike-tyson-ucakta-kendisini-taciz-eden-adami-yumrukladi-1055776305.html
Eski boksör Mike Tyson, uçakta kendisini taciz eden adamı yumrukladı
Eski boksör Mike Tyson, uçakta kendisini taciz eden adamı yumrukladı
Ünlü eski boksör Mike Tyson, San Francisco’dan Florida’ya gitmek için bindiği uçağın Business bölümünde bir yolcuyu yumruklarken görüntülendi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T15:32+0300
2022-04-22T15:32+0300
2022-04-22T16:03+0300
yaşam
mike tyson
yumruk
uçak
boksör
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Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya havalanan uçakta başka bir yolcuyla arbedeye karıştı. Eski boksör, kabinde tam arkasında oturan bir kişiye birkaç yumruk atarak gündem oldu.TMZ, olay anının görüntülerini paylaştı. Görgü tanıklarına göre, eski ağır siklet dünya şampiyonu başlangıçta yolcularla oldukça samimiydi.Ancak arkasında oturan adam tarafından defalarca kışkırtıldıktan Tyson'ın sabrı tükendi. Görgü tanıkları ayrıca Mike Tyson ile uğraşan kişinin aşırı derecede sarhoş olduğunu ifade etti.Yaralanan şahıs uçaktan iner inmez tıbbi müdahale alırken, konuyla ilgili olarak polise ifade verdi.
https://tr.sputniknews.com/20201130/mike-tyson-gosteri-mac-oncesi-esrar-ictigini-soyledi-icmeden-duramiyorum-uzgunum-1043313500.html
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Eski boksör Mike Tyson, uçakta kendisini taciz eden adamı yumrukladı
15:32 22.04.2022 (güncellendi: 16:03 22.04.2022) Abone ol
Ünlü eski boksör Mike Tyson, San Francisco’dan Florida’ya gitmek için bindiği uçağın Business bölümünde bir yolcuyu yumruklarken görüntülendi.
Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya havalanan uçakta başka bir yolcuyla arbedeye karıştı. Eski boksör, kabinde tam arkasında oturan bir kişiye birkaç yumruk atarak gündem oldu.
TMZ, olay anının görüntülerini paylaştı. Görgü tanıklarına göre, eski ağır siklet dünya şampiyonu başlangıçta yolcularla oldukça samimiydi.
Ancak arkasında oturan adam tarafından defalarca kışkırtıldıktan Tyson'ın sabrı tükendi. Görgü tanıkları ayrıca Mike Tyson ile uğraşan kişinin aşırı derecede sarhoş olduğunu ifade etti.
Yaralanan şahıs uçaktan iner inmez tıbbi müdahale alırken, konuyla ilgili olarak polise ifade verdi.