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https://tr.sputniknews.com/20220422/eski-nissan-ceosu-ghosn-icin-fransada-tutuklama-emri-cikarildi-1055773444.html
Eski Nissan CEO'su Ghosn için Fransa'da tutuklama emri çıkarıldı
Eski Nissan CEO'su Ghosn için Fransa'da tutuklama emri çıkarıldı
Fransa'daki Nanterre savcılığı, eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T14:34+0300
2022-04-22T14:34+0300
dünya
nissan
carlos ghosn
tutuklama emri
fransa
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Savcılıktan yapılan açıklamada, bugün çıkarılan 5 tutuklama emri arasında Ghosn için çıkarılan tutuklama emrinin de yer aldığı kaydedildi.Ghosn hakkındaki tutuklama emrinin, Umman'da milyarder Suhail Bahwan'a ait bir araç dağıtım şirketi olan Suhail Bahwan Automobiles (SBA) ile Renault-Nissan ittifakı arasında, kara para aklama ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili şüpheli ödemeler yapıldığı iddia edilen 2019'daki bir soruşturmaya dayandığı belirtildi.Nanterre savcılığı, tutuklama emrinin Ghosn hakkındaki SBA'ya yapılan ödemelere odaklanan iki ayrı davadan biri olan iki yıllık soruşturmanın bir sonraki adımı olduğunu bildirdi.Ghosn’un halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, tutuklama emrinin şaşırtıcı olduğu ifade edildi.Açıklamada, "Bu, Fransa tarafından çıkarılan bir tutuklama emri değil, Nanterre savcılığı tarafından halen devam eden bir soruşturma kapsamında verilen bir tutuklama emri" denildi.Açıklamada ayrıca, Ghosn'un 'Lübnan topraklarından ayrılmasına ilişkin yargı yasağına tabi olduğu için arama emrinin etkisiz olduğu' da öne sürüldü.Ghosn'un gözaltı ve kaçış süreciEski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle 'mali usulsüzlük' ve 'görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210719/japon-yargisindan-eski-nissan-ceosunun-lubnana-kacmasina-yardim-eden-iki-abdliye-hapis-cezasi-1044999259.html
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nissan, carlos ghosn, tutuklama emri, fransa

Eski Nissan CEO'su Ghosn için Fransa'da tutuklama emri çıkarıldı

14:34 22.04.2022
© AFP 2022Carlos Ghosn
Carlos Ghosn - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022
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Fransa'daki Nanterre savcılığı, eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, bugün çıkarılan 5 tutuklama emri arasında Ghosn için çıkarılan tutuklama emrinin de yer aldığı kaydedildi.
Ghosn hakkındaki tutuklama emrinin, Umman'da milyarder Suhail Bahwan'a ait bir araç dağıtım şirketi olan Suhail Bahwan Automobiles (SBA) ile Renault-Nissan ittifakı arasında, kara para aklama ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili şüpheli ödemeler yapıldığı iddia edilen 2019'daki bir soruşturmaya dayandığı belirtildi.
Nanterre savcılığı, tutuklama emrinin Ghosn hakkındaki SBA'ya yapılan ödemelere odaklanan iki ayrı davadan biri olan iki yıllık soruşturmanın bir sonraki adımı olduğunu bildirdi.
Ghosn’un halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, tutuklama emrinin şaşırtıcı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Bu, Fransa tarafından çıkarılan bir tutuklama emri değil, Nanterre savcılığı tarafından halen devam eden bir soruşturma kapsamında verilen bir tutuklama emri" denildi.
Açıklamada ayrıca, Ghosn'un 'Lübnan topraklarından ayrılmasına ilişkin yargı yasağına tabi olduğu için arama emrinin etkisiz olduğu' da öne sürüldü.

Ghosn'un gözaltı ve kaçış süreci

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle 'mali usulsüzlük' ve 'görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.
Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.
Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor.
Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Carlos Ghosn ile Lübnan doğumlu, ABD vatandaşı eşi Carole Ghosn, Beyrut'taki evlerinde Reuters'e özel röportaj verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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Japon yargısından eski Nissan CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD'liye hapis cezası
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