https://tr.sputniknews.com/20220422/ferrero-turkiyeden-kinder-urunlerinin-toplatilmasina-iliskin-aciklama-1055765061.html

Ferrero Türkiye'den Kinder ürünlerinin toplatılmasına ilişkin açıklama

Ferrero Türkiye'den Kinder ürünlerinin toplatılmasına ilişkin açıklama

Ferrero Türkiye, Kinder Schoko-Bons ürünlerinin Avrupa Birliği’nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrıldığını belirterek, “Bahse konu olan ürünlerin... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T11:22+0300

2022-04-22T11:22+0300

2022-04-22T11:28+0300

türkiye

ferrero

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salmonella

salmonella bakterisi

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için aldığı toplatma kararının ardından Ferrero Çikolata Türkiye, konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, “Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır.” denildi.Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Kinder ürünleri ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 21.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.Açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği’nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye’de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir.Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için iletisim@ferrero.com adresinden veya 444 73 77 nolu Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız.”

https://tr.sputniknews.com/20220419/tarim-bakanligi-salmonella-bakterisi-nedeniyle-kinder-urunlerine-analiz-zorunlulugunu-getirdi-1055676852.html

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ferrero, kinder sürpriz, salmonella, salmonella bakterisi