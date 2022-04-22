https://tr.sputniknews.com/20220422/nftnin-turkce-karsiligi-belli-oldu-nitelikli-fikri-tapu-1055774011.html
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T14:44+0300
2022-04-22T14:44+0300
2022-04-22T14:51+0300
nft
türkiye
türkçe
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
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Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/turkiyenin-ilk-nft-dersi-ankara-universitesinde-verildi-1054021966.html
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nft, türkçe, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'
14:44 22.04.2022 (güncellendi: 14:51 22.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı.
Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.
Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.
NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.