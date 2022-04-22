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NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/turkiyenin-ilk-nft-dersi-ankara-universitesinde-verildi-1054021966.html
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nft, türkçe, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu: 'Nitelikli Fikri Tapu'

14:44 22.04.2022 (güncellendi: 14:51 22.04.2022)
© AANFT
NFT - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı.
Son dönemde yüksek satış miktarlarıyla gündeme gelen NFT için Türkçe karşılık bulundu.
Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptı.
NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendi.
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