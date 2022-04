https://tr.sputniknews.com/20220422/rusya-abd-ile-durust-diyaloga-acigiz-1055780533.html

Rusya: ABD ile dürüst diyaloğa açığız

Rusya: ABD ile dürüst diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Koşelev, mevcut ilişkiler koşullarında bile Moskova ve Washington arasındaki iletişim kanallarının çalışmaya devam ettiğini... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktör Yardımcısı Sergey Koşelev, bugün Diplomasi Akademisi’nin düzenlediği ‘Rus-Amerikan ilişkilerindeki kriz’ başlıklı toplantıda, hali hazırda temel konularda ABD idaresiyle hiçbir diyalogun bulunmadığını söyledi.Koşelev, “Kendi adıma, dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa açık olduğumuzu vurgulayabilirim. ABD’nin buna hazır olduğu ölçüde. Dışişleri Bakanlığı olarak her türlü çatışma durumunun görüşmelerle bittiğini düşünüyoruz” dedi.Rusya’nın, politikasını ilerletmek için, müzakere masasında kendi pozisyonunu savunmak ve yasal olarak bağlayıcı belgeler geliştirmek dışında başka nüfuz aracının olmadığını kaydeden diplomat, Moskova ve Washington’un, çatışma koşullarında görüşme deneyimine sahip olduğunu, bu deneyimin ‘soğuk savaş’ sırasında işe yaradığını anımsattı.“Normale dönüşün gerçekleşeceğinden umutluyuz” diyen Koşelev, “Tabii ki, böyle bir çalışma, yalnızca karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi ilkelerine göre her iki taraftan da hareket gerektirecek” diye ekledi.Rus diplomat, her ne olursa olsun Rusya ve ABD’nin, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğu olan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu kaydetti.

