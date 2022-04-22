https://tr.sputniknews.com/20220422/suudi-arabistandaki-ezan-yarismasinda-birinci-ve-ikinciligi-kazananlar-turkiyeden-1055757888.html
Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci ve ikinciliği kazananlar Türkiye'den
Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci ve ikinciliği kazananlar Türkiye'den
Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul'un... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T00:59+0300
2022-04-22T00:59+0300
2022-04-22T00:59+0300
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Suudi Arabistan’da 2019’dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu. Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii’nde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii’nde imam olan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kara ve Çelik’i tebrik ederek, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.
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Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci ve ikinciliği kazananlar Türkiye'den
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Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görev yapan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.
Suudi Arabistan’da 2019’dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu.
Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii’nde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii’nde imam olan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kara ve Çelik’i tebrik ederek, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.