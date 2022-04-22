https://tr.sputniknews.com/20220422/suudi-arabistandaki-ezan-yarismasinda-birinci-ve-ikinciligi-kazananlar-turkiyeden-1055757888.html

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci ve ikinciliği kazananlar Türkiye'den

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci ve ikinciliği kazananlar Türkiye'den

Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul'un... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T00:59+0300

2022-04-22T00:59+0300

2022-04-22T00:59+0300

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Suudi Arabistan’da 2019’dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu. Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii’nde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii’nde imam olan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kara ve Çelik’i tebrik ederek, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.

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