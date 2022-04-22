Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e 'kivi kardeşlerle' karşılama
© AP Photo / GARY KAZANJIANKivi
© AP Photo / GARY KAZANJIAN
'Kivi diyarı' olarak da anılan Yeni Zelanda'nın başbakanı Ardern pandemi sonrası ilk yurtdışı ziyareti için gittiği Japonya'da 'eski dostları' olan 'kivi kardeşlerle' karşılaştı. Kivi şeklindeki bu maskotların hüzünlü müzik eşliğinde dans ederken çekilen görüntüleri adeta ziyaretin önüne geçti.
Koronavirüs pandemisinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Japonya'ya yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern için düzenlenen bir törenin yıldızı 'dans eden kiviler' oldu.
Takım elbiseli erkeklerle dolu bir ortamda, keman sesi eşliğinde dans eden kivi şeklindeki iki maskotun görüntüsü sosyal medyada bir hayli ilgi çekti. Öyle ki kullanıcılardan biri "Kiviler bir cenazeye davetsiz misafir olmuş gibi görünüyorlar" esprisi yaptı.
Bu 'performansı' kayda alan Yeni Zelanda merkezli Stuff gazetesi muhabirlerinden Henry Cooke, hüzünlü müziğin tonu yavaşladıkça 'kivi kardeşler' olarak bilinen maskotların dans figürlerinin de buna uyum sağlamasının daha da 'dokunaklı' olduğunu söyledi.
Cooke'un aktardığına göre maskotların dansı, resmi bir karşılama töreninin değil Yeni Zelanda'nın kivi ihracatı devi Zespri'nin, ülkede kivi satışı sezonunun başlamasına vesilesiyle düzenlediği bir etkinliğin parçasıydı.
This is the greatest day of my life pic.twitter.com/KIp4bP7h8u— henry cooke (@henrycooke) April 21, 2022
Başkent Tokyo'daki bu organizasyonda bazı açıklamalarda bulunan Ardern, büyükanne ve büyükbabasının da bir zamanlar kivi yetiştirdiğini anlattı.
Newshub kanalına da konuşan Ardern, bu 'kivi kardeşleri' 2019'daki Japonya ziyaretinden de hatırladığını söyledi. "Neyse ki beni de dans etmeye zorlamadılar ama elimi tuttular" sözleriyle ilk karşılaşmalarını anlatan Ardern o an çekilen fotoğraf karesinin hala ofisinde olduğunu da açıkladı.
Yeni Zelanda'da kivinin (İngilizce 'kiwi) üç anlamı var: Birincisi meyve, ikincisi yerel bir kuş ve son olarak da Yeni Zelandalı kişi. Japonya da Yeni Zelanda'nın kivi ihracatı için önemli bir pazar.
Japonya'da turizm destinasyonlarının reklamını yapmaktan vatandaşlara vergilerini ödemelerini hatırlatmaya kadar birçok görev için 1000'den fazla maskot kullanılıyor. Bunların içinde büyük tartışmalara yol açanlar da oldu.
Ülkenin imparatorluk başkenti Nara'yı temsil için 2008'de atanan 'Sento-kun' yeterince sevimli olmadığı, hatta gece çocukların rüyasına girebileceği konusunda eleştirilmişti.
This boy is Sento-kun🇯🇵— 大和医長(Dr.Yamato) (@dr_yamato) January 8, 2022
He is the mascot character of Nara Prefecture and takes the form of a Buddhist child with deer antlers🦌
☺️🙏💚 pic.twitter.com/DqwySMOajF
Şu ana dek en popüler maskot ise yaramaz ayı Kumamon. Verilere göre bu maskota ilişkin satışlardan 2020'de yaklaşık 1.3 milyar dolar gelir elde edildi.
Bear meets torchbearer: In Kumamoto, local mascot Kumamon runs alongside writer Kundo Koyama, who’s carrying the Olympic torch.https://t.co/bIlBVeVgjy pic.twitter.com/Owd5QmX1yF— Mondo Mascots (@mondomascots) May 6, 2021