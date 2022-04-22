https://tr.sputniknews.com/20220422/yeni-zelanda-basbakani-arderne-kivi-kardeslerle-karsilama-1055763569.html

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e 'kivi kardeşlerle' karşılama

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e 'kivi kardeşlerle' karşılama

'Kivi diyarı' olarak da anılan Yeni Zelanda'nın başbakanı Ardern pandemi sonrası ilk yurtdışı ziyareti için gittiği Japonya'da 'eski dostları' olan 'kivi... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T11:18+0300

2022-04-22T11:18+0300

2022-04-22T11:18+0300

dünya

yeni zelanda

japonya

jacinda ardern

maskot

kivi

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Koronavirüs pandemisinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Japonya'ya yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern için düzenlenen bir törenin yıldızı 'dans eden kiviler' oldu. Takım elbiseli erkeklerle dolu bir ortamda, keman sesi eşliğinde dans eden kivi şeklindeki iki maskotun görüntüsü sosyal medyada bir hayli ilgi çekti. Öyle ki kullanıcılardan biri "Kiviler bir cenazeye davetsiz misafir olmuş gibi görünüyorlar" esprisi yaptı. Bu 'performansı' kayda alan Yeni Zelanda merkezli Stuff gazetesi muhabirlerinden Henry Cooke, hüzünlü müziğin tonu yavaşladıkça 'kivi kardeşler' olarak bilinen maskotların dans figürlerinin de buna uyum sağlamasının daha da 'dokunaklı' olduğunu söyledi. Cooke'un aktardığına göre maskotların dansı, resmi bir karşılama töreninin değil Yeni Zelanda'nın kivi ihracatı devi Zespri'nin, ülkede kivi satışı sezonunun başlamasına vesilesiyle düzenlediği bir etkinliğin parçasıydı. Başkent Tokyo'daki bu organizasyonda bazı açıklamalarda bulunan Ardern, büyükanne ve büyükbabasının da bir zamanlar kivi yetiştirdiğini anlattı. Newshub kanalına da konuşan Ardern, bu 'kivi kardeşleri' 2019'daki Japonya ziyaretinden de hatırladığını söyledi. "Neyse ki beni de dans etmeye zorlamadılar ama elimi tuttular" sözleriyle ilk karşılaşmalarını anlatan Ardern o an çekilen fotoğraf karesinin hala ofisinde olduğunu da açıkladı. Yeni Zelanda'da kivinin (İngilizce 'kiwi) üç anlamı var: Birincisi meyve, ikincisi yerel bir kuş ve son olarak da Yeni Zelandalı kişi. Japonya da Yeni Zelanda'nın kivi ihracatı için önemli bir pazar. Japonya'da turizm destinasyonlarının reklamını yapmaktan vatandaşlara vergilerini ödemelerini hatırlatmaya kadar birçok görev için 1000'den fazla maskot kullanılıyor. Bunların içinde büyük tartışmalara yol açanlar da oldu. Ülkenin imparatorluk başkenti Nara'yı temsil için 2008'de atanan 'Sento-kun' yeterince sevimli olmadığı, hatta gece çocukların rüyasına girebileceği konusunda eleştirilmişti. Şu ana dek en popüler maskot ise yaramaz ayı Kumamon. Verilere göre bu maskota ilişkin satışlardan 2020'de yaklaşık 1.3 milyar dolar gelir elde edildi.

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yeni zelanda, japonya, jacinda ardern, maskot, kivi