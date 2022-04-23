CANLI | Rus ordusu, Herson'da aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha etti

Aşırı milliyetçilerin müstahkem mevki olarak meskun mahallere yakın bir okulun kerpiç binasını kullandığının görüldüğünü belirten bakanlık, okulda çok sayıda havan silahlı ve mermisi, el bombaları, taşınabilir füze savunma kompleksleri ve NLAW tanksavar sistemleri bulunduğunu kaydetti.



Bakanlık, okulun bodrum katında el yapımı patlayıcı imal edildiğini gösteren bulgular edildiği bilgisini de paylaştı.