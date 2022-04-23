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CANLI | Rus ordusu, Herson'da aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha etti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/canli--rus-ordusu-hersonda-asiri-milliyetcilere-ait-bir-mustahkem-mevkiyi-imha-etti-1055790142.html
CANLI | Rus ordusu, Herson'da aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha etti
CANLI | Rus ordusu, Herson'da aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Herson Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha ettiğini duyurdu. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Rus ordusu, Herson'da aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha etti

10:12 23.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Herson Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçilere ait bir müstahkem mevkiyi imha ettiğini duyurdu.
Aşırı milliyetçilerin müstahkem mevki olarak meskun mahallere yakın bir okulun kerpiç binasını kullandığının görüldüğünü belirten bakanlık, okulda çok sayıda havan silahlı ve mermisi, el bombaları, taşınabilir füze savunma kompleksleri ve NLAW tanksavar sistemleri bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık, okulun bodrum katında el yapımı patlayıcı imal edildiğini gösteren bulgular edildiği bilgisini de paylaştı.
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